Miért alszanak rosszabbul a nők, mint a férfiak?

Újabb nemi ellentétre derült fény. A férfiak tényleg jobb alvók lennének? Miért van ez?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 21:00
alvásminőség alváshiány alvás férfi nők

Egy új kutatás szerint a nők sokkal fáradtabbak, mint a férfiak és sokkal rosszabbul is alszanak. A „gyengébbik nem” képviselői szerint ez az alvásminőség romlását, több zavaró tényezőt és álmatlanságot eredményez.

férfiak
A férfiak jobb alvók a nőknél? Fotó: freepik.com / Illusztráció

Miért jobb alvók a férfiak? Ez természetes?

Számos tanulmány talált elérést a férfiak és a nők éjszakánkénti alvásának minősége és mennyisége között. Egy 2017-es tanulmány szerint a 45 év alatti anyáknak, csak a 48 százaléka aludt legalább hét órát, míg a gyermektelen nők 62 %-a számolt be ugyanerről.

Újabban, a Sleepy Cycle 2025-ös globális jelentése szerint, a nők 57%-a átlagos hangulatban ébredt, ez három százalékkal kevesebb, mint a férfiaknál. Bár ez kevés különbségnek tűnhet, de a nők nagyobb eséllyel vannak kitéve a rossz alvásminőségek, ami alváshiányhoz is vezethet, biológiai és társadalmi tényezők miatt.

Az életciklus során bekövetkező hormonális ingadozások, a menstruáció, a terhesség és a menopauza mind jelentős szerepet játszanak az alvás architektúrájának és minőségének megzavarásában

- idézi a Post Dr. Alex Dimitriu-t okleveles pszichiátert és alvásgyógyászt.

A nők általi gondozási nehézségek fokozott szorongáshoz vezethetnek, ami miatt nem tudnak éjszaka lecsillapodni. A nőknek amúgy is egy kicsivel több alvásra van szükségük, mint az átlagos napi hét-kilenc óra alvás. Tanulmányok szerint 28 perccel több alvásra van igényük a nőknek, bár az okok még nem teljesen tisztázottak. Egyik megemlíthető ok közé tartozik a cikk szerzője szerint az, hogy a nők egyszerre több mindennel foglalkoznak.

„Ennek eredményeként az agynak több időre van szüksége a regenerálódáshoz és a létfontosságú karbantartás elvégzéséhez mély alvás alatt”- mondja az orvos – írja a New York Post.

Emellett a nők több házimunkát is végeznek kezdve a főzéstől, takarításon át a gyermeknevelésig, amely rosszabb alvásminőséghez vezethet. Illetve a hormonok váltakozása is hozzájárul ahhoz, hogy szükségessé váljon a több pihenés. Dr. Dimitriu szerint fontos kialakítani egy nyugodt alvási környezetet egy sötét és hűvös szobával.

A hormonok miatt proaktívan kerülni kell a stresszt, amelyhez hozzájárulhat a lefekvés előtti naplóírás is, amely lecsillapíthatja a folyton zúgó elmét. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
