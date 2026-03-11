Miért alszanak rosszabbul a nők, mint a férfiak?

Egy új kutatás szerint a nők sokkal fáradtabbak, mint a férfiak és sokkal rosszabbul is alszanak. A „gyengébbik nem” képviselői szerint ez az alvásminőség romlását, több zavaró tényezőt és álmatlanságot eredményez.

A férfiak jobb alvók a nőknél? Fotó: freepik.com / Illusztráció

Miért jobb alvók a férfiak? Ez természetes?

Számos tanulmány talált elérést a férfiak és a nők éjszakánkénti alvásának minősége és mennyisége között. Egy 2017-es tanulmány szerint a 45 év alatti anyáknak, csak a 48 százaléka aludt legalább hét órát, míg a gyermektelen nők 62 %-a számolt be ugyanerről.

Újabban, a Sleepy Cycle 2025-ös globális jelentése szerint, a nők 57%-a átlagos hangulatban ébredt, ez három százalékkal kevesebb, mint a férfiaknál. Bár ez kevés különbségnek tűnhet, de a nők nagyobb eséllyel vannak kitéve a rossz alvásminőségek, ami alváshiányhoz is vezethet, biológiai és társadalmi tényezők miatt.

Az életciklus során bekövetkező hormonális ingadozások, a menstruáció, a terhesség és a menopauza mind jelentős szerepet játszanak az alvás architektúrájának és minőségének megzavarásában

- idézi a Post Dr. Alex Dimitriu-t okleveles pszichiátert és alvásgyógyászt.

A nők általi gondozási nehézségek fokozott szorongáshoz vezethetnek, ami miatt nem tudnak éjszaka lecsillapodni. A nőknek amúgy is egy kicsivel több alvásra van szükségük, mint az átlagos napi hét-kilenc óra alvás. Tanulmányok szerint 28 perccel több alvásra van igényük a nőknek, bár az okok még nem teljesen tisztázottak. Egyik megemlíthető ok közé tartozik a cikk szerzője szerint az, hogy a nők egyszerre több mindennel foglalkoznak.

„Ennek eredményeként az agynak több időre van szüksége a regenerálódáshoz és a létfontosságú karbantartás elvégzéséhez mély alvás alatt”- mondja az orvos – írja a New York Post.

Emellett a nők több házimunkát is végeznek kezdve a főzéstől, takarításon át a gyermeknevelésig, amely rosszabb alvásminőséghez vezethet. Illetve a hormonok váltakozása is hozzájárul ahhoz, hogy szükségessé váljon a több pihenés. Dr. Dimitriu szerint fontos kialakítani egy nyugodt alvási környezetet egy sötét és hűvös szobával.