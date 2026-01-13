Figyelmeztetnek a szakértők: komoly kockázatot jelent a túl kevés alvás

Egy tanulmánya szerint a nem elegendő alvás ténylegesen éveket vehet el az életünkből. Az amerikai kutatók az országos egészségügyi szokásokra vonatkozó felmérésének adatait hasonlították össze a várható élettartammal.

Az alvás hiánya rövidítheti az életet Fotó: pexels

Az alváshiány komoly kockázatot rejt

A dohányzáson kívül az éjszakánként kevesebb mint hét óra alvás volt a leginkább a korai halálozással összefüggésbe hozható tényező, nagyobb hatással a várható élettartamra, mint a táplálkozás, a testmozgás, a társadalmi-gazdasági státusz vagy a magány.

Mindig is tudtuk, hogy az alvás fontos, de ez a kutatás igazán megerősíti: az embereknek mindenképp arra kell törekedniük, hogy éjszakánként hét-kilenc órát aludjanak, ha lehetséges

- nyilatkozta Andrew McHill, a tanulmány vezető szerzője.

McHill figyelemre méltónak nevezte az eredményeket, hozzátéve, hogy bár ő alvásszakértőként tisztában van a pihenés hiányának egészségügyi hatásaival, mégis lenyűgöző volt látni, hogy mindez ilyen erősen megjelenik az eredményekben. McHill szerint a kutatás hangsúlyozza, mennyire fontos az alvást legalább annyira prioritásként kezelni, mint az étkezést vagy a testmozgást.

Valójában mennyi alvásra van szükségünk?

Az NHS javaslata szerint a felnőttek számára 7-9 óra alvás az ideális éjszakánként, de ez a mennyiség személyenként eltérhet. A 12 hónapnál fiatalabb csecsemők esetében a 12-16 óra ajánlott. Az iskoláskorú gyermekeknek 9-12 óra. Az 65 év felettieknek 7-8 óra.

Mi történik, ha éjszakánként kevesebbet alszunk, mint 6 óra?

Gyengébb immunrendszer:

Dr. Sue Peacock, tanácsadó egészségpszichológus és alvásszakértő szerint alvás közben az immunrendszer védő, fertőzésellenes anyagokat, például citokineket termel. Ezeket az anyagokat a baktériumok és vírusok elleni védekezésre használja. A citokinek segítik az alvást is, így az immunrendszer több energiával védi a testet a betegségektől.

Fokozott szorongás:

Dr. Sue Peacock szerint a szorongás negatívan befolyásolja a test képességét az elalvásra, mivel az agy „harcolj vagy menekülj” üzemmódban van, és az összes lehetséges kimenetet elemzi, ami a szorongást okozza.

Menstruációs rendellenességek:

Dr. Katharina Lederle, alvás- és biológiai óra-szakértő szerint alváshiány esetén nő a pajzsmirigyhormon szintje, és egészséges fiatal nők esetében a tüszőfázisban jelentősen megnőhet.

Csökkent teljesítmény:

Dr. Katharina Lederle szerint az alváshiány negatívan befolyásolja a munka szempontjából szükséges képességeket: a kognitív teljesítményt, a döntéshozatalt, a memóriát és a figyelem fenntartását - számolt be róla a Metro.