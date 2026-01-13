Figyelmeztetnek a szakértők: komoly kockázatot jelent a túl kevés alvás
Az, hogy reggel fáradtan ébredünk, azonnali hátránya annak, ha későn fekszünk és korán kelünk. A kutatók azonban megerősítik, hogy a következmények messze túlmutatnak a másnapi rossz közérzeten.
Egy tanulmánya szerint a nem elegendő alvás ténylegesen éveket vehet el az életünkből. Az amerikai kutatók az országos egészségügyi szokásokra vonatkozó felmérésének adatait hasonlították össze a várható élettartammal.
Az alváshiány komoly kockázatot rejt
A dohányzáson kívül az éjszakánként kevesebb mint hét óra alvás volt a leginkább a korai halálozással összefüggésbe hozható tényező, nagyobb hatással a várható élettartamra, mint a táplálkozás, a testmozgás, a társadalmi-gazdasági státusz vagy a magány.
Mindig is tudtuk, hogy az alvás fontos, de ez a kutatás igazán megerősíti: az embereknek mindenképp arra kell törekedniük, hogy éjszakánként hét-kilenc órát aludjanak, ha lehetséges
- nyilatkozta Andrew McHill, a tanulmány vezető szerzője.
McHill figyelemre méltónak nevezte az eredményeket, hozzátéve, hogy bár ő alvásszakértőként tisztában van a pihenés hiányának egészségügyi hatásaival, mégis lenyűgöző volt látni, hogy mindez ilyen erősen megjelenik az eredményekben. McHill szerint a kutatás hangsúlyozza, mennyire fontos az alvást legalább annyira prioritásként kezelni, mint az étkezést vagy a testmozgást.
Valójában mennyi alvásra van szükségünk?
Az NHS javaslata szerint a felnőttek számára 7-9 óra alvás az ideális éjszakánként, de ez a mennyiség személyenként eltérhet. A 12 hónapnál fiatalabb csecsemők esetében a 12-16 óra ajánlott. Az iskoláskorú gyermekeknek 9-12 óra. Az 65 év felettieknek 7-8 óra.
Mi történik, ha éjszakánként kevesebbet alszunk, mint 6 óra?
- Gyengébb immunrendszer:
Dr. Sue Peacock, tanácsadó egészségpszichológus és alvásszakértő szerint alvás közben az immunrendszer védő, fertőzésellenes anyagokat, például citokineket termel. Ezeket az anyagokat a baktériumok és vírusok elleni védekezésre használja. A citokinek segítik az alvást is, így az immunrendszer több energiával védi a testet a betegségektől.
- Fokozott szorongás:
Dr. Sue Peacock szerint a szorongás negatívan befolyásolja a test képességét az elalvásra, mivel az agy „harcolj vagy menekülj” üzemmódban van, és az összes lehetséges kimenetet elemzi, ami a szorongást okozza.
- Menstruációs rendellenességek:
Dr. Katharina Lederle, alvás- és biológiai óra-szakértő szerint alváshiány esetén nő a pajzsmirigyhormon szintje, és egészséges fiatal nők esetében a tüszőfázisban jelentősen megnőhet.
- Csökkent teljesítmény:
Dr. Katharina Lederle szerint az alváshiány negatívan befolyásolja a munka szempontjából szükséges képességeket: a kognitív teljesítményt, a döntéshozatalt, a memóriát és a figyelem fenntartását - számolt be róla a Metro.
