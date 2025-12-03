Alvásszakértő árulja el az igazi okot, amiért mindig hajnali 4-kor ébredsz

Lisa Artis, a The Sleep Charity ügyvezető helyettese szerint, körülbelül négy-öt óra alvás után kevesebb mélyalvást élünk meg. Ahogy a könnyebb alvási szakaszokba lépünk, könnyebben felébredünk. Ha az átlagos lefekvési időd körülbelül este 11, ami sokaknál gyakori, akkor a hajnali 4 órai ébredés valószínűbbé válik. Azonban számos tényező hozzájárulhat ezekhez a nem megfelelő időben történő felébredésekhez.

Érdemes elalvás előtt mellőzni a telefon használatot / Illusztráció: Pexels

Hogyan tudod javítani az alvásodat, ha gyakran ébredsz fel éjszaka?

A hormonok kulcsszerepet játszanak az alvási ritmusunkban.

Az alvást belső óránk, a cirkadián ritmus szabályozza. A legismertebb cirkadián ritmusok egyike az alvás-ébrenlét ciklus, az alvást két hormon szintje szabályozza: a melatonin és a kortizol, amelyek 24 órás rendszer szerint működnek. A melatonin segít elaludni, míg a kortizol ébren tart és éberséget biztosít

- nyilatkozta Lisa Artis

A hormonok szintjének figyelemmel kísérése kulcsfontosságú lehet az alvászavarok elkerülésében.

Foglalkozz nyugtató tevékenységekkel lefekvés előtt, például olvass, hallgass megnyugtató zenét, vagy gyakorolj relaxációs technikákat, mint a mély légzés vagy a meditáció

- javasolta Dr. Mariyam H. Malik, háziorvos.

Emellett érdemes eltenni egy időre a mobiltelefonodat, ugyanis az elektronikus eszközök kék fénye csökkentheti a melatonin termelést. Az orvos azt javasolja, hogy legalább két órával lefekvés előtt érdemes elkerülni a képernyőket, vagy használj kékfény-szűrőt, miközben az eszközöket éjszakára más szobában töltöd, hogy fokozd a melatonin termelést.

A koffein, a nehéz ételek, az alkohol, a cukor, valamint a magnézium vagy B-vitamin hiánya szintén ronthatja az alvást. Kiemelte, hogy a cukros és feldolgozott szénhidrátban gazdag étrend vércukor-ingadozást okozhat, ami éjszakai nyugtalansághoz vezet.

Bár a vércukor hirtelen leesése éjszaka nem feltétlenül okoz éhségérzetet, a fehérjében és magnéziumban gazdag ételek, például kemény tojás, túró, tökmag, spenót, étcsokoládé, kesudió, csirkecomb vagy pulyka, fogyasztása csökkentheti a hajnali ébredések esélyét.