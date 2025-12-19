Karácsony a közlekedési dugók városává tette Budapestet
Budapest mára a folyamatos dugók és a mindennapos közlekedési káosz városává vált. Karácsony Gergely főpolgármester hat éve alatt olyan mértékű összeomlás alakult ki a főváros útjain, amelyet az autósok és a tömegközlekedők is elviselhetetlennek tartanak. Most pedig az ünnepek előtt néhány nappal, katasztrofális a helyzet.
Karácsony Gergely hat éve Budapest főpolgármestere, ez idő alatt teljes káoszt okozott a fővárosban a katasztrofális döntéseinek köszönhetően. A közlekedés szinte a nap bármely szakaszában egyszerűen lehetetlen. Mindenhol hatalmasak a dugók, az autósok csak lépésben tudnak haladni. Nincs ez másként a buszok tekintetében sem, köszönhetően a számos indokolatlan, kihasználatlan, biciklisávnak, amit a főpolgármester kialakíttatott a város különböző pontjain.
Az elmúlt napokban töltött fel egy videót a közösségi oldalára egy vidéki nő, aki arról számolt be, hogy 47 percet ültek a dugóban. A videóban a nő azt kérdezte a követőitől, hogy azok akik minden nap este és reggel is a dugóban ülnek, hogy bírják ki mindezt.
Nekem csak az a kérdésem, hogy aki minden áldott nap, reggel is és este legalább ennyit - ha nem többet - ül a dugóban, az autójában, az még hogy nem gondolkozott el azon, hogy fellógatja magát az első fára?
– hangzott el a felháborodott vidéki nő videójában.
Ami máskor elviselhetetlen, az most katasztrófa
A helyzet az ünnepek előtt gyakorlatilag elviselhetetlen. Az autósok, lépésben haladnak, és küzdenek az indulataikkal, ki így, ki úgy.
Nagy a tumultus, sűrű a közlekedés.
Sok az autó?
Nagyon
– mondja István, aki Miskolcon él, onnan jár fel Budapestre. Amit itt tapasztal, nehezen viseli.
A dugó azonban a problémakörnek csak egy rész. Egy legalább ekkora kihívással találkoznak az autósok akkor is, amikor megérkeznek a megadott címre – mondja Orsi.
Veszik el a parkolókat, ont itt előttünk is, nem olyan rég, pár hete. Aki megszokásból parkol, hipp-hopp odébb kerül egy tábla, nem vesszük észre, mindjárt ott van a kerékbililcs.
Még nehezebb a dolga annak, aki futárként keresi a kenyerét, ahogy ez a fiatal férfi is teszi.
Nem lehet megállni, nem lehet menni, a biciklisávban parkolok, nincs életem. Kb. négy helyen lehet megállni, de nem ott állok meg.
Nyáron sem lehetett közlekedni a Karácsony Gergely vezette fővárosban
A mostani helyzet, ahogy fentebb is írtuk, pokoli, de nem sokkal jobb a helyzet máskor sem. A főpolgármester a nyári hőségben sem kímélte az autósokat, ugyanis lezárta a rakpartot a forgalom elől, így azok akik az autóval való közlekedést választották a nyári hónapokban órákat töltöttek a dugóban.
Ráadásul sokak szerint nyáron még sokkal rosszabb volt a helyzet Budapesten, mint a tanítási időszakban. Ezt az is bizonyítja, hogy a közlekedési helyzet olyan súlyossá vált, aminek eredményeképpen gyakorlatilag minden fővárosi út bedugult. A népszerű Waze alkalmazásban Budapest térképe szinte teljesen vörösbe borult a nyári hónapok során: minden irányból piros csíkok jelezték a dugókat és alternatív útvonal szinte sehol nem volt.
Tegnap sz*rabb volt, de hidd el nekem… másfél óra volt keresztül a városon. Köszönjük Karácsonynak a kerékpárutakat, nagyon köszönjük – köszönjük szépen, hogy néha vannak rajta kerékpárosok is
– mondta szarkasztikusan egy autós a Metropolnak, aki órákat állt a nyári hőségben a dugóban.
Amíg nem voltak a lezárások, addig azért egy óra alatt bent voltunk. Hétfőn is másfél órát kocsikáztunk
– mondta Sándor, aki már teljesen belefáradt a reggeli cirkuszba. „Meg nincsen most rakpart végig, és ott is nagyon be szoktak állni… a Petőfi hídig legalább” – egészítette ki Ircsi.
Hogyan lett Budapest a dugók városa?
Egy kerekasztal beszélgetésen tárgyaltak a főváros katasztrofális közlekedési helyzetéről. A kerekasztalnál Nyíri Szabolcs, a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság elnöke, Somodi László, a Mahart-Passnave Kft. ügyvezetője, valamint dr. Almássy Kornél, a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője volt jelen.
Almássy arra hívta fel figyelmet, hogy bár Budapest közlekedése alapvetően működőképes, rendkívül érzékeny a zavarokra. Ha több felújítás vagy lezárás történik egyszerre, a város közlekedése könnyen összeomlik. Nyáron például párhuzamosan volt részben vagy teljesen lezárva a Margit híd, az Árpád híd, a Lánchíd, a Rákóczi híd és a pesti alsó rakpart, ami azonnali káoszhoz vezetett.
