Karácsony a közlekedési dugók városává tette Budapestet

Karácsony Gergely hat éve Budapest főpolgármestere, ez idő alatt teljes káoszt okozott a fővárosban a katasztrofális döntéseinek köszönhetően. A közlekedés szinte a nap bármely szakaszában egyszerűen lehetetlen. Mindenhol hatalmasak a dugók, az autósok csak lépésben tudnak haladni. Nincs ez másként a buszok tekintetében sem, köszönhetően a számos indokolatlan, kihasználatlan, biciklisávnak, amit a főpolgármester kialakíttatott a város különböző pontjain.

Karácsony Gergely a budapesti közlekedési káoszt sem tudja megoldani Fotó: MW

Az elmúlt napokban töltött fel egy videót a közösségi oldalára egy vidéki nő, aki arról számolt be, hogy 47 percet ültek a dugóban. A videóban a nő azt kérdezte a követőitől, hogy azok akik minden nap este és reggel is a dugóban ülnek, hogy bírják ki mindezt.

Nekem csak az a kérdésem, hogy aki minden áldott nap, reggel is és este legalább ennyit - ha nem többet - ül a dugóban, az autójában, az még hogy nem gondolkozott el azon, hogy fellógatja magát az első fára?

– hangzott el a felháborodott vidéki nő videójában.

Ami máskor elviselhetetlen, az most katasztrófa

A helyzet az ünnepek előtt gyakorlatilag elviselhetetlen. Az autósok, lépésben haladnak, és küzdenek az indulataikkal, ki így, ki úgy.

István Miskolcról jár Budapestre, de így is megvan a véleménye a fővárosi dugókról

Nagy a tumultus, sűrű a közlekedés. Sok az autó? Nagyon

– mondja István, aki Miskolcon él, onnan jár fel Budapestre. Amit itt tapasztal, nehezen viseli.

A dugó azonban a problémakörnek csak egy rész. Egy legalább ekkora kihívással találkoznak az autósok akkor is, amikor megérkeznek a megadott címre – mondja Orsi.

Orsi szerint a parkolás is komoly probléma

Veszik el a parkolókat, ont itt előttünk is, nem olyan rég, pár hete. Aki megszokásból parkol, hipp-hopp odébb kerül egy tábla, nem vesszük észre, mindjárt ott van a kerékbililcs.

Még nehezebb a dolga annak, aki futárként keresi a kenyerét, ahogy ez a fiatal férfi is teszi.

A futárok is lehetetlen helyzetben vannak Budapesten

Nem lehet megállni, nem lehet menni, a biciklisávban parkolok, nincs életem. Kb. négy helyen lehet megállni, de nem ott állok meg.

Nyáron sem lehetett közlekedni a Karácsony Gergely vezette fővárosban

A mostani helyzet, ahogy fentebb is írtuk, pokoli, de nem sokkal jobb a helyzet máskor sem. A főpolgármester a nyári hőségben sem kímélte az autósokat, ugyanis lezárta a rakpartot a forgalom elől, így azok akik az autóval való közlekedést választották a nyári hónapokban órákat töltöttek a dugóban.