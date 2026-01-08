Új év elején sokan fogadják meg: idén egészségesebb életmódot folytatnak. Épp ezért rögtön diétába vetik magukat, amelynek alapvető eleme a fehérje. Egy fogorvos azonban most közölte: a túlzott fehérjenasi fogyasztása károsítja a fogakat Hiába számítanak ugyanis a fehérjeszeletek, turmixok és magas fehérjetartalmú egészséges nassolnivalóknak, sok ilyen termék, amelyeket gyakran alacsony cukortartalmú vagy egészségesebb alternatívaként reklámoznak, tele van savas ízesítőkkel és ragadós összetevőkkel. Ezek pedig rátapadnak a fogzománcra, és növelik a fogszuvasodás kockázatát.

Kitálalt a fogorvos: ezek az egészséges nassolnivalók kárt tehetnek fogainkban. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kitálalt a fogorvos: ezek az egészséges nassolnivalók kárt tehetnek fogainkban

A zománckárosodás, más néven fogerózió a fogak kemény külső rétegének visszafordíthatatlan pusztulását jelenti. Ez fokozott érzékenységhez, elszíneződéshez és sárguláshoz, lepattogzáshoz és szuvasodáshoz vezethet, ami különösen aggasztó, mivel a zománc nem képes regenerálódni. Dr. Jyothi Chintamani fogorvos épp ezért így nyilatkozott:

Minden januárban betegek hullámát látjuk, akik az egészségük érdekében nagy életmódbeli változtatásokat tettek. A chipset fehérjeszeletekre cserélik, és azt hiszik, jót tesznek a fogaiknak. A valóság az, hogy sok ilyen nassolnivaló savas és ragadós, így a fogakon maradva lassan elkoptatja azokat. Még az alacsony cukortartalmúként hirdetett termékek is gyakran tartalmaznak olyan édesítőszereket és ízesítőket, amelyek csökkentik a száj pH-értékét. Amint a zománc pH-ja 5,5 alá esik, sokkal sérülékenyebbé válik az erózióval szemben

- közölte Dr. Cintamani, aki ezt követően tanácsot is adott, hogyan lehetne ezt a problémát elkerülni:

Próbáljuk a fehérjeszeleteket vagy turmixokat étkezésekhez kötni, ne pedig folyamatos nassolásként fogyasztani. Utána öblítsék ki a szájukat vízzel, és ha turmixot iszunk, egyben igyuk meg, ne kortyolgassuk végig az edzés során. Emellett pedig érdemes ellenőrizni a címkéket a cukor-, szirup- és citromsavtartalom miatt, valamint a fehérjetermékek fogyasztását inkább főétkezések köré időzíteni, nem pedig egész napos „legelésként”. Emellett ajánlott vízzel kiöblíteni a szájat ezek elfogyasztása után is, különösen, ha savas termékekről van szó

- idézte őt a Mirror.