Így néz ki most az 1878-ban alapított, elhagyatott budapesti lámpagyár - Galéria!
Rég elfeledett helyen járt a magyar urbexes. A nagy múltú lámpagyár a 2000-es években szűnt meg.
Elhagyatott, budapesti lámpagyárban járt egy magyar urbexes. Az épület híres múltra tekint vissza.
A Lone Wanderer nevű, titokzatos urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a rejtélyes budapesti villa, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg az elhagyatott, magyar üdülőről sem. Most az egykori magyar lámpagyárban járt.
A budapesti lámpagyárat 1878-ban alapították. Fő termékeik a petróleumlámpák, csillárok, vagonvilágító berendezések, gázrezsók és bronz díszműáruk voltak. A századfordulón a gyár csillárjait használta a budai királyi palota, az Országház, és a fővárosi bankok székházai is. Az évek alatt fegyvereket és zománcárut is készítettek az épületben. A gyár a 2000-es években szűnt meg.
Nézz be te is az egykori lámpagyár falai közé! A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
