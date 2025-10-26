Így néz ki most az 1878-ban alapított, elhagyatott budapesti lámpagyár - Galéria!

Elhagyatott, budapesti lámpagyárban járt egy magyar urbexes. Az épület híres múltra tekint vissza.

Az elhagyatott lámpagyár / Fotó: Lone Wanderer-urbexes

A Lone Wanderer nevű, titokzatos urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a rejtélyes budapesti villa, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg az elhagyatott, magyar üdülőről sem. Most az egykori magyar lámpagyárban járt.

A budapesti lámpagyárat 1878-ban alapították. Fő termékeik a petróleumlámpák, csillárok, vagonvilágító berendezések, gázrezsók és bronz díszműáruk voltak. A századfordulón a gyár csillárjait használta a budai királyi palota, az Országház, és a fővárosi bankok székházai is. Az évek alatt fegyvereket és zománcárut is készítettek az épületben. A gyár a 2000-es években szűnt meg.



