RETRO RÁDIÓ

Fénybe borult Budapest: karácsonykor mutatja meg igazán szép arcát a főváros

Decemberben a magyar főváros nemcsak nagyváros, hanem karácsonyi díszlet is. Az ünnepi fények, a feldíszített villamosok és a karácsonyi vásárok Budapesten együtt adják azt a hangulatot, amitől ilyenkor még a rohanás is kicsit lassabbnak tűnik.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.12.26. 15:30
karácsony fényjárat Budapest

Az ünnepekkor Budapest látványosan átváltozik: az utcák, terek és hidak ünnepi fényárba borulnak, mintha a város maga is készülne az ünnepre. A díszkivilágítás nemcsak a belvárost, hanem egyre több külső kerületet is beragyog.

Budapest
Karácsonyi forgatag Óbudán. Budapest karácsonyi vásárai Európa-szerte híresek. Fotó: Szabolcs László / Metropol

Látványos a budapesti karácsony

Különleges színt visznek az estébe a fénybe öltözött tömegközlekedési eszközök. A karácsonyi villamosok és buszok már önmagukban is látványosságnak számítanak: sokan nemcsak utazni szállnak fel rájuk, hanem fotózkodni is, vagy kimondottan azzal a szándékkal, hogy megfürödjenek a karácsonyi hangulatban. Ritka pillanat, amikor a reggeli csúcsforgalomban is mosolyogva kapaszkodnak az emberek.

Az ünnepi Budapesthez hozzátartoznak a karácsonyi vásárok is. A 

mind ugyanazt kínálják: forralt bor illatát, fényfüzéreket, kézműves portékákat és azt az érzést, hogy az év vége mégiscsak a megállásról szól. A vásárok környékén, esténként különösen pezseg a város, mintha mindenki egyszerre szeretne egy kicsit ünnepelni.

Budapest karácsonykor szinte tökéletes és ettől még inkább szerethető. A fények, a villamoscsengők és a vásári zsivaj együtt adják azt a hangulatot, ami miatt ilyenkor jó budapestinek lenni - vagy éppen csak megfordulni a magyar fővárosban.

Ünnepel Budapest

fotó2025.12.22

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu