Fénybe borult Budapest: karácsonykor mutatja meg igazán szép arcát a főváros

Az ünnepekkor Budapest látványosan átváltozik: az utcák, terek és hidak ünnepi fényárba borulnak, mintha a város maga is készülne az ünnepre. A díszkivilágítás nemcsak a belvárost, hanem egyre több külső kerületet is beragyog.

Karácsonyi forgatag Óbudán. Budapest karácsonyi vásárai Európa-szerte híresek. Fotó: Szabolcs László / Metropol

Látványos a budapesti karácsony

Különleges színt visznek az estébe a fénybe öltözött tömegközlekedési eszközök. A karácsonyi villamosok és buszok már önmagukban is látványosságnak számítanak: sokan nemcsak utazni szállnak fel rájuk, hanem fotózkodni is, vagy kimondottan azzal a szándékkal, hogy megfürödjenek a karácsonyi hangulatban. Ritka pillanat, amikor a reggeli csúcsforgalomban is mosolyogva kapaszkodnak az emberek.

Az ünnepi Budapesthez hozzátartoznak a karácsonyi vásárok is. A

Vörösmarty tér,

a Szent István tér vagy

a kisebb kerületi rendezvények

mind ugyanazt kínálják: forralt bor illatát, fényfüzéreket, kézműves portékákat és azt az érzést, hogy az év vége mégiscsak a megállásról szól. A vásárok környékén, esténként különösen pezseg a város, mintha mindenki egyszerre szeretne egy kicsit ünnepelni.

Budapest karácsonykor szinte tökéletes és ettől még inkább szerethető. A fények, a villamoscsengők és a vásári zsivaj együtt adják azt a hangulatot, ami miatt ilyenkor jó budapestinek lenni - vagy éppen csak megfordulni a magyar fővárosban.