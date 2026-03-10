RETRO RÁDIÓ

Védett ár: jelenleg 24 forinttal kapjuk olcsóbban a 95-ös benzint és a dízelt

Több kormányrendelet is életbe lépett, hogy megvédje a magyarokat az energiaválságtól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 14:30
Módosítva: 2026.03.10. 14:56
védett ár Orbán Viktor üzemanyag

A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként, miközben a kormány a teljes ellátási láncban rögzített árakkal és tartalékkészletek piacra engedésével próbálja stabilizálni az üzemanyagpiacot. A Ripost utánajárt, mindez mekkora különbséget jelent a piaci árakhoz képest.

a benzin és a gázolaj védett ára
Jelentős különbséget jelent a benzin és a gázolaj védett ára Fotó: Tumbász Hédi/Ripost

A benzin és a gázolaj ára kilőtt, a kormány már intézkedik

A kormány egyik rendelete „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” szól. Ennek értelmében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat bocsát a piacra – ezt három helyen tárolják. Ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni.

A kiskereskedelmi árakat védi a szabályozás; a 95-ös benzin literenként legfeljebb bruttó 595 forintért, míg a gázolaj legfeljebb 615 forintért értékesíthető.

Az alábbi táblázatban jól látható a különbözet:

 Világpiaci ár 2026. 03. 10-től (Ft)Védett ár (Ft)
95-ös benzin

619

595

Dízel

639

615

Egy külön rendelet az üzemanyagok jövedéki adójának mértékét is módosítja. A lépéssel gyakorlatilag az Európai Unió által előírt minimumszintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját.

Ebben az időszakban felelőtlenség az, amit Volodimir Zelenszkij elnökkel karöltve akar a Tisza Párt: az olcsó orosz energiáról való leválást. Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték lezárásával segíti Magyar Pétert és így avatkozik bele a választásokba. Orbán Viktor miniszterelnök megüzente, hogy ellenállnak a zsarolásoknak, még úgy is, hogy az ukrán elnök már személyesen őt fenyegette meg életveszélyesen. 

 

