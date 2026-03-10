RETRO RÁDIÓ

Könnyeivel küszködött Harry herceg: kiderült a királyi család fájdalmas titka

A mosoly mögött dráma zajlott: Harry herceg alig bírta visszatartani a könnyeit, amikor utoljára megjelent a királyi család tagjaként. Megalázva érezte magát, a feszültség pedig tapintható volt a Westminster-apátság falai között.

2026.03.10.
Márciusban ismét összegyűlik a brit elit a nemzetközösség napja alkalmából. Bár az esemény általában a pompáról és a színekről szól, sokaknak mégis az a hat évvel ezelőtti, jeges hangulatú szertartás jut eszébe. Ez volt ugyanis az a nap, amikor Harry herceg és Meghan Markle végleg elköszönt a hivatali kötelezettségeitől. Akkor még senki nem sejtette, mekkora a baj, de a szemfüles megfigyelők már látták: a családról való leválás nem lesz békés. Harry és Meghan ugyanis úgy érezték, csúnyán félreállították őket, ez pedig mély sebet ejtett a herceg szívén.

Harry herceg
Harry herceg arca mindenről árulkodott a búcsú pillanatában, a szemtanúk szerint alig tudta elfojtani a könnyeit Fotó: Photo Image Press/Northfoto

Elfelejtett nevek, eltitkolt feszültség

A botrány már a kezdés előtt kirobbant. A kétezer kinyomtatott műsorfüzetben ugyanis feketén-fehéren szerepelt, hogy Vilmos és Katalin a fő királyi menettel vonul be az apátságba, Harry és Meghan nevét viszont egyszerűen kihagyták a protokolláris listáról. A Daily Mail szerint a pár ezt vérlázító sértésnek vette.

Bár Vilmosék az utolsó pillanatban próbálták menteni a menthetőt, és szolidaritásból ők sem csatlakoztak a díszes menethez, a kár már megtörtént. Robert Lacey királyi szakértő szerint a kontraszt drámai volt:

Míg Meghan a legszebb tévés mosolyát villantotta, Harry arca végig feszült és komor maradt. Amikor Vilmos leült mellé, Harry alig méltatta egy köszöntésre a testvérét.

Egy másik szemtanú még ennél is tovább ment: szerinte a herceg szinte sokkos állapotban volt.

Harry sűrűn pislogott, látszott rajta, hogy minden erejével küzd, nehogy elsírja magát a kamerák előtt

– olvashatjuk a brit Mirror cikkében.

Harry herceg elárulta: szappanoperának érezte a saját életét

Évekkel később Harry maga is bevallotta, mit élt át azon a sorsfordító napon. A Netflix-sorozatában kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mennyire szorongott a családjával való találkozástól a kanadai száműzetésük után.

Idegességet éreztünk. Olyan ez, mintha egy szappanoperában élnél, ahol mindenki más csak szórakozásnak néz téged. Rettenetesen távol éreztem magam a családomtól. Belülről is fázni kezdtem, mert az egész környezetünk hideg és távolságtartó volt

– fogalmazott a herceg.

 

