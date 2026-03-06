Bosszúhadjárat Harry herceg és Meghan ellen? Kitálalhat András exfelesége

Harry herceg és Meghan Markle két szék közé esett. Egy újságíró állítja, hogy András egykori herceg volt felesége, Sarah Ferguson olyan információk birtokában van, ami rossz fényben tüntetheti fel a sussexi hercegi párt, és bármikor kész kiszivárogtatni a kilépésükkel kapcsolatos kulisszatitkokat egy kis alamizsnáért cserébe.

Úgy tűnik, hogy nagy a baj, Harry herceg és Meghan Markle titkai napvilágra kerülhetnek

Fotó: Anadolu via AFP

Harry herceg és Meghan Markle hátbatámadást szenved Sarah Ferguson miatt

Egy újságíró azt állítja, hogy Harry herceg és Meghan Markle attól tartanak, hogy Sarah Ferguson nyilvánosságra hozza a királyi családból való kilépésükkel kapcsolatos titkos beszélgetéseket. Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban lemondtak királyi kötelezettségeikről és magas rangú királyi tisztségükről, hogy új életet kezdjenek Amerikában.

A sokakat lesokkolt nyilatkozatban így fogalmazott a sussexi hercegi pár:

Szándékunkban áll visszavonulni a királyi család „vezető” tagjaként, és anyagi függetlenségre törekedni, miközben továbbra is teljes mértékben támogatjuk Őfelségét, a királynőt.

Beszéltek arról, hogy egyensúlyt szeretnének teremteni az Egyesült Királyság, valamint Észak-Amerikában töltött idejük között, miközben „továbbra is tiszteletben tartják kötelességüket a királynő, a Nemzetközösség és pártfogoltjaik iránt”.

Tom Sykes, a The Royalist írója árulta el, hogy Sarah Ferguson fontolgatja, hogy nyilvánosságra hozza a sussexi pár kilépésével kapcsolatos információkat.

Sykes hírlevelében így fogalmazott:

Egy jelentés szerint Meghan Markle és Harry herceg attól tart, hogy Ferguson felfedheti a kilépésükkel kapcsolatos kulisszatitkokat. Az udvaroncok pedig attól félnek, hogy „Harry-féle” forgatókönyv valósul meg: egy nagy összegű üzletet kötnek cserébe egy olyan történetért, amelyet az intézmény nem fog tudni ellenőrizni. Ferguson önéletrajzi könyve, amelyben mindent elárul, szenzációs lenne. Már bebizonyította, hogy hajlandó olyan dolgokat írni, amelyek felkavarják a palotát.

Pénzre van szüksége, így kitálalhat

Továbbá azt állította, hogy Ferguson jelenleg teljesen ki van taszítva a királyi családból, és szűkölködik a pénz terén, mondván, hogy már nincs semmilyen hivatalos szerepe, a jótékonysági szervezetei sem mutatnak érdeklődést az irányába az Epstein ügy miatt.