„Ez a Holdról is látszódni fog!” - látványos videóval hangolódik a Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor

Szombaton a Háborúellenes Gyűlés következő állomása Debrecenbe érkezik majd. Az eddigi események is igen nagy érdeklődésre tartottak számot, és ez feltehetően ezúttal sem lesz másként.

Orbán Viktor Fotó: Polyák Attila / MW

Orbán Viktor: Ez a Holdról is látszódni fog!

A miniszterelnök nagyon várja a szombati rendezvényt. Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, így hangolódik a debreceni Háborúellenes Gyűlésre.

Ez a Holdról is látszódni fog! Az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésre készülünk Debrecenben!

- olvasható a kormányfő posztjában.