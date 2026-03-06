RETRO RÁDIÓ

„Ez a Holdról is látszódni fog!” - látványos videóval hangolódik a Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor

A miniszterelnök már készült az eseményre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 19:27
Háborúellenes Gyűlés Debrecen készülés Orbán Viktor hangolódás

Szombaton a Háborúellenes Gyűlés következő állomása Debrecenbe érkezik majd. Az eddigi események is igen nagy érdeklődésre tartottak számot, és ez feltehetően ezúttal sem lesz másként.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Polyák Attila / MW

Orbán Viktor: Ez a Holdról is látszódni fog!

A miniszterelnök nagyon várja a szombati rendezvényt. Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, így hangolódik a debreceni Háborúellenes Gyűlésre.

Ez a Holdról is látszódni fog! Az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésre készülünk Debrecenben!

- olvasható a kormányfő posztjában.

 

