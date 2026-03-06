„Ez a Holdról is látszódni fog!” - látványos videóval hangolódik a Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor
A miniszterelnök már készült az eseményre.
Szombaton a Háborúellenes Gyűlés következő állomása Debrecenbe érkezik majd. Az eddigi események is igen nagy érdeklődésre tartottak számot, és ez feltehetően ezúttal sem lesz másként.
Orbán Viktor: Ez a Holdról is látszódni fog!
A miniszterelnök nagyon várja a szombati rendezvényt. Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, így hangolódik a debreceni Háborúellenes Gyűlésre.
Ez a Holdról is látszódni fog! Az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésre készülünk Debrecenben!
- olvasható a kormányfő posztjában.
