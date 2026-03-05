RETRO RÁDIÓ

Takáts Tamás Orbán Viktorról: Fantasztikus érzés volt egy ilyen komoly, korszakos államférfivel beszélgetni kötetlenül

Az énekes elárulta, miről beszélgettek a kulisszák mögött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 22:06
takáts tamás háborúellenes gyűlés orbán viktor karthago

Takáts Tamás az Esztergomban tartott Háborúellenes Gyűlésen adta elő a Karthago Apáink útján című számát. Az előadás után Orbán Viktorral is beszélgetett, amelyről most minden részletet elárult.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Takáts Tamás, Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A szombati nap margójára: Azt már mindenki tudja, akit érdekelt, hogy a múlt szombaton az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyarország egyik fő "szellemi centrumá"-ban, Esztergomban tartott Háborúellenes Gyűlés megnyitójára engem kértek fel, elénekelni a Karthago Apáink útján című dalát. Felemelő érzés volt a szeretet és lelkesedés ilyen sűrű légkörében énekelni. De "magánöröm" is ért azzal, hogy választott Miniszterelnökünk, Orbán Viktor, régi ismeretségünk okán meghívott engem és szeretett feleségem az öltözőjébe. 

Miután ő megdicsérte fellépésem én pedig megajándékoztam legújabb, 10. TTBB lemezemmel, (ami éppen "véletlenül" nálam volt!), meghívott minket egy kávéra. 20 percet beszélgettünk, amit én 5 percnek érzékeltem. 

"Dumcsiztunk" családról, háborúkról és békéről, "szellemi valóság"-okról, a politika és művészet felelősségéről és persze nevettünk is néha a mások és főleg a magunk "esendőségén". (Pl. Hogyan lehet megbotlás nélkül fölmenni és lejönni egy színpadról!) Fantasztikus érzés volt egy ilyen komoly, korszakos "államférfi"-vel beszélgetni kötetlenül. Rájöttem, hogy noha 37 éve ismerjük egymást, sosem beszélgettünk ennyit, hiszen mindig "tömeg" vagy nagy társaság vett körül minket. Hatalmas, életre szóló élmény volt ez a 20 perc.  Köszönöm! "Peace&Love"

- mesélte el Facebook bejegyzésében az énekes.

