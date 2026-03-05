Takáts Tamás Orbán Viktorról: Fantasztikus érzés volt egy ilyen komoly, korszakos államférfivel beszélgetni kötetlenül

A szombati nap margójára: Azt már mindenki tudja, akit érdekelt, hogy a múlt szombaton az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyarország egyik fő "szellemi centrumá"-ban, Esztergomban tartott Háborúellenes Gyűlés megnyitójára engem kértek fel, elénekelni a Karthago Apáink útján című dalát. Felemelő érzés volt a szeretet és lelkesedés ilyen sűrű légkörében énekelni. De "magánöröm" is ért azzal, hogy választott Miniszterelnökünk, Orbán Viktor, régi ismeretségünk okán meghívott engem és szeretett feleségem az öltözőjébe.

Miután ő megdicsérte fellépésem én pedig megajándékoztam legújabb, 10. TTBB lemezemmel, (ami éppen "véletlenül" nálam volt!), meghívott minket egy kávéra. 20 percet beszélgettünk, amit én 5 percnek érzékeltem.

"Dumcsiztunk" családról, háborúkról és békéről, "szellemi valóság"-okról, a politika és művészet felelősségéről és persze nevettünk is néha a mások és főleg a magunk "esendőségén". (Pl. Hogyan lehet megbotlás nélkül fölmenni és lejönni egy színpadról!) Fantasztikus érzés volt egy ilyen komoly, korszakos "államférfi"-vel beszélgetni kötetlenül. Rájöttem, hogy noha 37 éve ismerjük egymást, sosem beszélgettünk ennyit, hiszen mindig "tömeg" vagy nagy társaság vett körül minket. Hatalmas, életre szóló élmény volt ez a 20 perc. Köszönöm! "Peace&Love"