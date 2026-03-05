Három embert küldött a halálba drogos sofőr – meglepő fordulat történt

Mély sebeket tépett fel Summer Mace-ben egy friss döntés: jóval a kiszabott börtönbüntetés előtt kiengedték a rácsok mögül azt a drogos sofőrt, aki megölte a nő családját. A drogos sofőr súlyos balesetet okozott, ami három ember életét követelte. A gyászoló hozzátartozó úgy érzi, cserben hagyta az igazságszolgáltatás.

A drogos sofőr többféle kábítószert is fogyasztott, mielőtt nagy sebességgel halálos balesetet okozott (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Hatalmas sebességgel száguldozott a drogos sofőr

Aurelijus Cieleviciust szabadon engedték a börtönből, mindössze 3 évvel a 10 éves börtönbüntetésének kiszabása után, miután 154 km/órás sebességgel karambolozva megölte a 41 éves Paul Cartert, 49 éves feleségét, Lisát és 25 éves lányukat, Jade Mace-t.

Az áldozatok családtagja elmondta, elvesztette a hitét az igazságszolgáltatásban, miután a férfit idő előtt szabadult a börtönből. A drogfüggő sofőr 3 év börtön után szabadon engedték, annak ellenére, hogy 10 és fél év börtönbüntetésre ítélték a három ember halálát okozó közlekedési baleset miatt. Cieleviciust a múlt hónapban repülőgépen szállították vissza szülőhazájába, Litvániába, a vitatott korai szabadon bocsátási program keretében.

Az elkövető a baleset előtt is óvadék ellenében volt szabadlábon és vezetés előtt, kristályt, kannabiszt és más drogokat fogyasztott. Cielevicius 154 km/órás sebességgel csapódott bele a család autójába, de mindössze két bordatöréssel megúszta.

2023 januárjában a 26 éves Summer Mace, egyszerre veszítette el az édesanyját, a nővérét és a nevelőapját a szörnyű balesetben. Az angol nő egyik pillanatról a másikra mindent elveszített, és úgy érzi, a bíróság ne szabott ki a tragédiához illő büntetést.

Csak három év és egy hónap volt a büntetése, amiért megölt három embert. Összetört a szívem – millió darabra tört, mert ismét cserben hagyták a családomat. Azok az emberek, akik ezeket a döntéseket meghozták, úgy határoztak, hogy a családom élete ennyit ér.

– fakadt ki.

Mivel a drogos férfi külföldi volt, ezért csak a büntetése 30 százalékát kellett teljesíteni, mielőtt kitoloncolták az országból, amit az áldozatok családtagja igazságtalanságnak érez – írja a Mirror.