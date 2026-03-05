„A kisebb unokám sérült kisfiú” – Soltész Rezső ritkán látott családjáról mesélt

Soltész Rezső énekes, dalszerző pályafutása során megtapasztalta a siker minden oldalát, de közben arra is ügyelt, hogy a magánélet határai sértetlenek maradjanak. Számára a tapsnál is fontosabb volt, hogy szerettei békében, reflektorfény nélkül élhessenek.

Soltész Rezsőnek bűntudata van, hogy nem tudott kellő időt tölteni a családjával (Forrás: Mediaworks archív)

Soltész Rezső: „Van egy vád magam felé...”

Soltész Rezső számára mindig is fontos volt a család, s erre akkor is odafigyelt, amikor a hírnév árnyékában a bulvár megkörnyékezte a szeretteit, így feleségét és gyermekeit – mesélte el Mahó Andreaának az Utazók podcast legutóbbi adásában. Következetesen távol tartotta őket a nyilvánosságtól, mert úgy érezte, az ismertség terhe nem az övék.

Nem engedtem sohasem közel a bulvársajtót a családhoz. A gyerekeket nem engedtük a képernyőre. Nagyon szép lányok voltak, és őket már gyerekkorukban megtalálták, volt filmproducer is, aki szerette volna bevonni őket a képernyőre. De mi megköszöntük és nemet mondtunk. Szerettem volna megőrizni az érinthetetlenségüket. Soha nem éreztem vonzónak kikerülni egy címlapra, szerintem ez így van helyén

– fogalmazott a tavaly 80. születésnapját ünneplő előadó. A pálya azonban komoly áldozatokkal járt.

Nagyon érdekes folyamat volt a mi kapcsolatunk a lányokkal. Van egy vád magam felé, mert soha nem tudtam igazán részt venni a családom életében, mindig a feleségem vállán nehezedett. Nem voltam itthon, jártam a világot Németországtól Oroszországig. Ilyenkor hónapokig úton voltam, és képzeljük el, a hazatelefonálás sem volt egyszerű. Országokon át kapcsolták a hívásomat, amikor végre három percet tudtam beszélni a családdal. Azért csak három percet, mert megszakadt a kapcsolás.

Soltész Rezső unokájának betegségét különösen diszkréten kezeli (Fotó: Mediaworks archív)

Rajong unokáiért

Soltész Rezső lányai így nagyrészt édesanyjuk támogatásával nőttek fel. Az énekes elismeri, hogy kevéssé tudott részt venni a nevelésükben, és az iskolai évek sem voltak könnyűek számukra. „Ők voltak a Soltész Rezső lányai – ez inkább akadályokat gördített eléjük” – mondta, utalva arra, hogy a név olykor inkább teher, mint előny volt.

Az idő múlásával új szerepben találta meg önmagát: nagypapaként. Bár ma is aktív, igyekszik jelen lenni az életükben.

Nagyon pörög az életem, így most sem tudok több időt rájuk szánni, de igyekszem ott lenni. A kisebb unokám sérült kisfiú, még fokozatosabban figyelünk rá, nincs olyan telefon, amit ne vennék fel tőle, nagyon helyes, sok közös programot is csinálunk. A másik unokám Luxemburgból nemrég jött haza és egy olyan kapcsolata van, amiben minden rendben van és új ajtót nyit neki. Ennek nagyon örülök, hálás vagyok.

Az élet azonban fájdalmas veszteséget is hozott: Soltész Rezső felesége, Judit hosszú betegség után, 2019-ben hunyt el. Az énekes számára a társa nemcsak a család összetartó ereje volt, hanem az a biztos háttér is, amely lehetővé tette számára a pályán elért sikereket. A története így nem csupán egy ismert művész karrierjéről szól, hanem arról az emberről is, aki a reflektorfény mögött mindenekelőtt férj, apa és nagypapa szeretett volna maradni.