Az énekes életében a felesége volt a legnagyobb ajándék. Soltész Rezső élete szerelme volt Judit, aki hosszas betegség után, öt évvel ezelőtt hunyta le örökre szemeit.

Soltész Rezső mai napig gyászolja feleségét (Fotó: Czímer Tamás)

Soltész Rezső otthona a felesége halála óta változatlan

Soltész Rezső felesége mellett volt az utolsó pillanatig, és most a legendás énekes elárulta, hogy élete párja utolsó üzenete az volt: találjon magának valakit. De Soltész Rezső nem akarta ezt sem akkor, sem azóta.

Szerencsés vagyok, mert kötődöm az emlékeimhez, az egész lakásom úgy van, ahogy volt, amióta nem vagyunk együtt. Nekem ezek nagyon fontos dolgok, itt belül, ez a fájdalom velem fog tartani a sírig. De azzal együtt, hogy itt ezt most elmondtam, szeretném kicsit eltolni magamtól!

– árulta el a TV2 Mokkában az énekes.

Az énekesnek hamarosan új lemeze jelenik meg (Fotó: Mediaworks archív)

Az élő legendának van két lánya és van két unokája, velük töltötte az ünnepeket, de a felesége halálával keletkezett űrt semmi nem tudja kitölteni.

„Nekünk az, hogy együtt van a család, együtt vagyunk, az azt jelenti, hogy működik az élet és ennél nincs is szebb ajándék! Érdekes egyébként így közel a 80-hoz is kapok bókokat, fiúktól és lányoktól is bőven. És ez azért fontos, mert úgy érzem, úgy gondolom, hogy belül nálam rend van, nem csak fejben, de lélekben is… A munka is fontos! Én eddig minden évben kiadtam egy lemezt, a legújabbnak a Nézd az élet jó oldalát lesz majd a címe, nagyon bízom benne, hogy a közönségnek tetszeni fog, és abban is bízom, hogy sok emberrel fogok találkozni a fellépések során!” - emelte ki Soltész Rezső családja és a munka fontosságát az életében.