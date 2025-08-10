Csődbe ment az utazási iroda, ahol foglaltál? 5+1 tipp, amit ilyenkor tegyél

Meglepő, de még mindig sokan választják azt a lehetőséget, hogy utazási irodával szervezik meg a nyaralásukat. Leginkább az idősebb, idegen nyelvet nem beszélő korosztály szervezi így az utazását.
Ám ennek is megvannak a hátrányai – főleg kisebb vállalatok megbízása esetén –, hogy például teljesen váratlanul a megbízott utazási iroda csődbe megy. Sajnos csődbe ment utazási iroda 2025-ben is volt már. Ilyenkor gyakran a kifejezetten ezt tervezgető csalók áldozataivá válnak a kiszolgáltatott utasok, ugyanakkor vannak bizonyos jelek, amelyek felhívják a figyelmet a veszélyre, ezzel pedig elkerülhető, hogy átverjenek téged, és gondtalan legyen a nyaralásod. Ám, ha valamilyen oknál fogva még is ilyen szituációban találnád magad, akkor sem kell pánikba esni, van rá megoldás. Íme néhány tipp a megelőzésre és a tűzoltásra is.
Teendők utazási iroda csődje esetében
Legyen rendezve a biztosítás Magyarországon minden hivatalosan működő utazási irodának rendelkeznie kell vagyoni biztosítékkal. A biztosító vagy bank, amely ezt a fedezetet nyújtja, köteles megtéríteni a károsult utasok befizetéseit. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) nyilvános adatbázisában utána lehet nézni, hogy az adott utazási iroda melyik biztosítónál van.
Jelezd a kárigényedet! Ahogy tudomást szereztél az utazási iroda fizetésképtelenségéről, rögtön, írásban nyújtsd be a kárigényedet a biztosító felé. Fontos! Ehhez még csatolni kell a befizetést igazoló bizonylatot (átutalási bizonylat, számla), a szerződést vagy megrendelőt, továbbá egy nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatást nem kaptuk meg. Érdemes a bejelentést mihamarabb megtenni, ugyanis a határidők szigorúak lehetnek – a legtöbb esetben 30 napon belül kell jelezni a kártérítési igényt a csődhír nyilvánosságra kerülése után.
Csak a dokumentumok alapján jár a kártérítés A kárbejelentést követően a biztosítónak meg kell vizsgálnia, hogy valóban jogos-e a követelésed. Ha a dokumentumokkal minden rendben van, akkor a biztosító rendszerint 30–60 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget. Fontos tudni azonban, hogy a biztosító csak a szerződésben szereplő, ténylegesen meg nem valósult szolgáltatásokat téríti meg. Ha az utazás egy részét igénybe tudtad venni, akkor már csak a fennmaradó rész összeget kapod vissza.
Nehézebb a helyzet, ha az utazási iroda szabálytalanul működött A kártérítés visszaigénylését nagyban megnehezíti, ha az iroda illegálisan, biztosítás nélkül működött. Ilyenkor polgári peres eljárásban lehet a kártérítési igényt érvényesíteni, ugyanakkor ez egy hosszadalmas és igen költséges folyamat lehet. Ebben az esetben érdemes a fogyasztóvédelmi hatósághoz, továbbá a békéltető testülethez is fordulni. Online foglalás esetén, ha bankkártyával fizettél, lehetőség van chargeback eljárás indítására is a kártyakibocsátó bankon keresztül.
Gondoskodniuk kell a hazajutásról Abban az esetben, ha az utas már megérkezett nyaralása helyszínére, és a csőd ott érte az embert, akkor az utazási irodának kötelessége gondoskodni a hazaszállításáról. Ha ez nem történik meg, akkor az utasnak a biztosítóhoz kell fordulnia, amennyiben a szerződésben szerepel a személyszállítás is.
Jól jöhet az útlemondási biztosítás Minden esetben érdemes útlemondási biztosítást kötni, amely a kockázatviselés kezdete előtt történő lemondás esetén visszatérítheti a befizetett díjakat. Ez a biztosítás kiegészítő védelmet nyújt a fizetésképtelenségből eredő károk ellen is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.