Nem minden csillagjegynek hoz békét a Vénusz szenteste napján!
Vajon neked felhőtlen lesz az ünneped? A napi horoszkóp megmutatja.
Idén sem lesz zökkenőmentes a karácsony, legalábbis nem minden csillagjegy számára. A napi horoszkóp mindenképpen megmutatja, kinek lesz szerencsés a szentestéje.
Napi horoszkóp szenteste napján
Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)
Az idei ünnep egyszerre lesz könnyed, élénk, megható és szentimentális a napi horoszkóp szerint. Az égi folyamatok azt javasolják, hogy mindenhez derűsen állj hozzá! De nem is kell nagy kihívásokkal számolnod. Most mindenki békés hangulatban van.
Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)
Minden évben az otthon melegét szeretnéd érezni, és ezt adni a szeretteidnek. Idén sikerül megteremtened ezt a meghittséget. A Vénusz, a szeretet bolygója belép a föld elemű Bakba, ami stabilitást, nyugalmat, azaz méltó és harmonikus ünneplést jelent számodra. Ne aggodalmaskodj semmi miatt, mert minden a terv szerint alakul.
Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)
Ez a karácsony a korábbiaknál is szebbnek ígérkezik. A hosszú tervezgetés, a bevásárlás és a készülődés most meghozza a gyümölcsét. Az is jót tesz, ha egy kis nosztalgiát megengedsz magadnak. Még mindig vannak retrográd bolygók az égen, ezek pedig szép emlékeket hozhatnak vissza a múltból.
Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)
Minden adott a méltó ünnepléshez. A harmonikus fényszögek erősebbek, és a béke javára billentik a mérleget. Természetesen most is lesz valaki, aki elégedetlenségével próbálja elrontani a hangulatot, de úgy tűnik, nem jár sikerrel. Eltökélted, hogy jól fogod érezni magad. Végre önmagadra és a karácsony meghittségére fókuszálsz. Meglepően eredményesen véded mindkettőt.
Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)
Bár eddig rohangáltál és hajtottál, most jól tennéd, ha kicsit kímélnéd magad, és nem akarnál egyedül elkészíteni egy ötfogásos ünnepi vacsorát. Kérj segítséget! A délután önfeledt pillanatokat és szeretettel teli hangulatot hoz. Kaphatsz egy olyan meglepetést, amire tényleg nem számítottál – persze ez nem csak tárgy lehet, hanem egy kedves telefonhívás is…
Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)
Szerdán mindennél fontosabb lesz számodra, hogy ki küld karácsonyi üdvözletet. Számolod, sőt számon is tartod, kinek jutottál eszébe. Ám estére a karácsony igazi üzenete is megérkezik hozzád: sorra veszed, mi mindenért lehetsz hálás. Ugye milyen sok minden van a „listán”?
Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)
Nem kérdés, hogy otthon, a szeretteiddel töltöd a karácsonyt. Ezt erősíti a bolygód, a Vénusz 24-i jegyváltása is. Ha a tágabb rokonsággal ünnepelsz, kisebb nézeteltérés azért lehetséges. Ez nem a világ vége, ráadásul nem téged érint közvetlenül. Megint észre kell venned, hogy a vita résztvevői nélküled is meg tudják oldani a saját konfliktusukat.
Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)
A Vénusz jegyváltása egész karácsonyodat bearanyozza. Ettől senki és semmi nem tud kizökkenteni, nem billenthet ki a harmóniából. Elégedett és hálás leszel mindenért. Ha bárki más hangot engedne meg magának, gyorsan helyreteszed, mert most semmi sem fontosabb a békénél.
Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)
Az égi folyamatok hatására felhőtlen életkedv jellemez. Mintha újra kisgyerek lennél. Régi karácsonyok emléke jut eszedbe szinte mindenről. Illatok, hangok, ízek csalnak mosolyt az arcodra. Ugyanezt szeretnéd megélni ezen a karácsonyon is – és sikerülni fog!
Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)
Igazi karácsonyi ajándék számodra, hogy a Vénusz éppen 24-én lép be a Bakba. A Vénusz a szépség, a szeretet és a kis szerencse bolygója, így végre mindent szebbnek látsz a szeretet szemüvegén keresztül. Összességében a hála erősödik fel benned, ami tartóssá teheti ezt a jó szériát – szó szerint és átvitt értelemben is.
Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)
A hagyományokat csak akkor őrizd, ha valóban ehhez van kedved. Nem kell senkinek megfelelned. Nyugodtan változtass! Persze ehhez újfajta eszközök és/vagy alapanyagok is kellenek. Így vagy úgy, hagyományosan vagy újszerűen, biztos lehetsz benne, hogy gyönyörűen alakul a karácsonyod.
Halak napi horoszkóp (02.19-03.20.)
Szenteste napján a Bak Vénusz méltó ünneplést jelez. Visszafogottan indul a nap. A bolygók szerint mindennél jobban arra koncentrálsz, hogy minden időben elkészüljön. Ez sikerül is, és utána megkönnyebbülsz. Végre valóban arra tudsz figyelni, ami a legfontosabb: a szeretteidre.
