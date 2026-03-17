Eva Vlaardingerbroek ismét színpadra lép a CPAC Hungary-n

Szánthó Miklós Facebook-oldalán jelentette be, hogy március 21-én Budapesten, az immár ötödjére megrendezett CPAC Hungary-n színpadra lép a holland kommentátor Eva Vlaardingerbroek.

Eva Vlaardingerbroek is színpadra lép az ötödik CPAC Hungary-n

"Akire a magyar jobboldal mindig számíthat, és aki mindig számíthat a magyar jobboldalra! Eva Vlaardingerbroek, holland politikai kommentátor igazi CPAC Hungary-veterán, markáns véleményére és kiállására a józan ész mellett mindig számíthatunk, legyen szó háborúról, migrációról vagy genderről!" - írta Szánthó Miklós.

Európa talán legbefolyásosabb jobboldali véleményvezérét Magyarországhoz hasonlóan nem lehet megfélemlíteni: miután nálunk elmondott korábbi CPAC-beszédét letiltotta a YouTube, majd a baloldali brit kormány megtagadta tőle a belépést az Egyesült Királyság területére, mert „a jelenléte nem szolgálja a közjót”, március 21-én ismét színpadra lép Budapesten az ötödik, legnagyobb CPAC Hungary-n, hogy Brüsszeltől Kijevig megüzenje a háborúpárti eliteknek és hazai zsoldosaiknak: a békepártiak vannak többségben Európában!

- jelentette be az eseményről.