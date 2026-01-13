RETRO RÁDIÓ

CPAC Hungary 2026 – eljött az igazság pillanata

Szántó Miklós és Bohár Dániel tiszta vizet öntött a pohárba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 08:32
CPAC Hungary Donald Trump Orbán Viktor

Az elmúlt napok bizonytalanságai után jöjjön az igazság a CPAC Hungary 2026-ról. Szántó Miklós és Bohár Dániel tiszta vizet öntött a pohárba.

CPAC
Fotó: A CPAC Facebook-oldala

Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista. A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt. És igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt, itt hangzott el a kulcsmondat: „No migration, no gender, no war!”.

Az USA-ban ez már hivatalos kormányprogram, de Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak. És eltökéltebbek, mint valaha: elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt. Ha elesünk, Európa is elesik.

De jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít – nekünk. Mert győzünk – és akkor ők is győznek.A CPAC Hungary-n, 2026. március 21-én. Fel, győzelemre! – írják a szervezők.

