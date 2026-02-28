Ilyen időjárás jön a hétvégén: a ködös reggelek után berobban a napsütés

RETRO RÁDIÓ

Mutatjuk, milyen idő lesz a hétvégén. Ködös reggelekkel indulhat a nap, majd egyre több napsütés és akár 17 fok is várható.

A hétvégi időjárás nem borítja fel a terveket: pénteken még ködfoltokkal indul a nap, de többórás napsütés érkezik, szombaton és vasárnap pedig eső nélkül, egyre enyhébb délutánokkal számolhatunk, helyenként 15–17 fokkal - írja a Köpönyeg.

Időjárás előrejelzés

Péntek

A reggeli órákban ismét párás, ködfoltos területek alakulhatnak ki, majd északnyugat felől egyre vastagabbá válik a magasszintű felhőzet. Ugyanakkor többórás napos időszakokra is számíthatunk, csapadék nem valószínű. A délkeleti légmozgás több helyen élénk lehet, a hőmérséklet csúcsa 12 fok közelében várható.

Szombat

Derült és fátyolfelhőkkel színezett idő ígérkezik, eső nélkül. A délkeleti szél sokfelé megerősödhet. Délután 9–15 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap

A magas- és gomolyfelhők mellett hosszabb napos időszakok várhatók. A déli irányból fújó szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 12 és 17 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Hétfő

A reggeli ködfoltok feloszlása után fátyolfelhőkkel átszőtt, napfényes és száraz időre készülhetünk. A déli szél időnként élénkebbé válhat. A nappali csúcshőmérséklet 12–15 fok között alakul.

 

