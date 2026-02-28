RETRO RÁDIÓ

Február utolsó szombatja felkavarja az állóvizet: egyes csillagjegyekre elsöprő siker és szerelem vár, másokra feszültség

Sokaknak ez lehet az idei év legszebb napja! Tudd meg, mit üzen a napi horoszkópod.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 07:00
A napi horoszkóp 2026. február 28.-ára meglepő fordulatokat és felszabadító pillanatokat tartogat: egyes csillagjegyekre elsöprő szerencse és áttörés vár, míg másoknak családi feszültségekkel, és váratlan helyzetekkel kell szembenézniük. A szombat energiái sokakat kimozdítanak a komfortzónából – lesz, akinek ez randit, másnak vitát, megint másnak régóta várt sikert hozhat.

Ezt üzeni a napi horoszkópod.
Ezt üzeni a napi horoszkópod. Fotó: Freepik - illusztráció

Napi horoszkóp

Kos

Minden az ön malmára hajtja a vizet, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. A mostani fényszögek mindegyike kedvező az ön számára. Élvezze az életet, és minden percben vegye észre, hogy „félig tele van a pohár”!

Bika

A mai nap az elengedés napja a csillagok állása szerint a Bika jegyűeknek. Természetesen ez csak azokra a konfliktusokra, felesleges dolgokra vonatkozik, amelyek valóban feleslegessé váltak az életében. Ma sokkal inkább arra koncentrál, ami fontos, és oda teszi az energiáit, ahova kell. Nagyon szép nap ez a szombat önnek.

Ikrek

A családja igényli, hogy töltsön velük elég időt. Ha nem teszi meg önként, elkövetnek mindent, hogy elérjék. Két diszharmonikus fényszög is azt javasolja, menjen a vita elébe, és kérdezze meg őket, mit szeretnének!

Rák

Sok vidámságra számíthat, főleg, ha családdal vagy barátokkal tölti az időt. Egy fontos tervében is áttörést érhet el, most minden sikerülhet, amit eltervez. Igazán érezheti az égiek áldását, és most tudja is értékelni a szerencséjét.

Oroszlán

Nagy a jövés-menés ön körül, és az Uránusz váratlan eseményeket is jelez, de ezek jó fordulatok lesznek. A mai bolygóállások hozzásegítik ahhoz, hogy könnyedségét, szeretetét és kiegyensúlyozottságát a környezetére is kiárassza.

Szűz

Közlekedésben és kommunikációban egyaránt adódhat káosz a retrográd Merkúr szerint. Különösen akkor, ha a felek mereven ragaszkodnak a saját igazukhoz. Ebben ön „lengéscsillapító” szereppel segíthet.

Mérleg

Ne engedje, hogy bármi is visszatartsa attól, hogy kalandokat, élményeket keressen, gyűjtsön! Végre itt a jó idő. Kimehet a természetbe egy rövidebb sétára vagy hosszabb túrára. Jó lenne, ha hívna magával társakat, barátokat, szomszédokat, kollégákat…

Skorpió

Számtalan jelet kap ma, hogy emelkedjen fel a kanapéról, és mozduljon ki! Számtalan szuper fényszög a környezetváltozás jótékony hatását hozza önnek. Nem muszáj messzire mennie. A lényeg, hogy napot lásson, friss levegőt szívjon. Az este pedig nagyon alkalmas randira vagy ismerkedésre!

Nyilas

Ennél jobb nap nem is várhatna önre. Fantasztikusan fogja érezni magát, amit szuper fényszögek garantálnak. Döntse el, mire használja a kedvező lehetőségeket! Tegye fel a kérdést magának, mire vágyik, mi tenne a legjobbat a testének, lelkének?

Bak

Február utolsó napja alkalmas mindenféle megbeszélésre, egyeztetésre. Csupa előnyös fényszög segíti, hogy bárkivel, bármilyen témában megtalálja a közös nevezőt. Mindenképpen ragadja meg az alkalmat! Mindenkinek jót tesz ezzel, beleértve természetesen saját magát is.

Vízöntő

Sok türelem kell a családjához. Még jó, hogy ezen a szombaton a harmonikus fényszögeknek köszönhetően meglepően sok türelme lesz hozzájuk. Ennek következtében sikerülhet megegyezésre jutniuk olyan témákban, amelyekben eddig nem sikerült.

Halak

Február utolsó napján sok kedvező fényszög segíti a kikapcsolódásban. Tényleg sikerülhet kiszakadnia a hétköznapokból, és nagyon vidám élmények is jöhetnek. Ehhez persze ki kell mozdulnia a négy fal közül...

 

