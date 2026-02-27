3 csillagjegy vonzza a szerencsét március első hetében, Te köztük vagy?
Bár a Merkúr március 20-ig még retrográd mozgásban van a Halak jegyében, a Cazimi március 7-én következik be. Három csillagjegy vonzza a szerencsét a héten, 2026. március 2. és 8. között.
A Merkúr Cazimi jegyében a kommunikáció bolygója a Nap szívébe lép, ezzel új ciklust kezdve. Ez azt jelenti, hogy március 7. és 20. között felhagysz a múlt kihívásokkal teli ügyeivel, és végre elkezdesz továbblépni. Használd ki ezt az időt a felfedezésre és a tervezésre, hogy amikor a Merkúr állomásai jelzést adnak, készen állj megragadni azt, ami neked van rendelve. Melyik 3 csillagjegy vonzza a szerencsét?
Ki vonzza a szerencsét március elején?
A sors jelei lebegnek a szeme előtt az előttünk álló napokban, mivel március 5-én a Szűz jegyében teliholdfogyatkozás következik be. Bár a telihold a végéről ismert, inkább a folyamatról szól. Az életben semmi sem ér véget egyszerűen a teliholddal. Inkább fejlődik. Ebben a teliholdban a szerencse teljes mértékben megmutatkozik.
1. Rák
Figyelj oda, hogy mi történik az életedben. Számodra a Halak az új kezdeteket és a bőséget uralja. Ez az életednek egy olyan területe, amely az elmúlt években korlátozottnak vagy nehéznek érződött a Szaturnusz és a Neptunusz ezen a vízjegyen való áthaladása miatt. Azonban most, hogy a Szaturnusz és a Neptunusz távozott, látni fogod, hogy álmaid üteme és az élet elkezd felgyorsulni.
Légy tudatában annak, ami a Halak jegyében március 7-én, szombaton történik a Merkúr Cazimi jegyében. Új lehetőségeket és egy második esélyt is hoz valamire, ami a múltban nem működött. Ahogy a Merkúr Cazimi bekövetkezik, a Mars ereje is a rendelkezésedre áll, mivel március 2-án belép a Halak jegyébe.
A Merkúr Cazimi egy vadonatúj szerencseciklust jelképez az életedben, ajánlatok és lehetőségek formájában. A Mars energiája lehetővé teszi, hogy igent mondj, és kihasználd azt, ami az életedbe érkezik. Tudd, hogy minden késedelem, amit tapasztaltál, mind az isteni terv része volt. Végre megérkezett a szerencséd.
2. Bak
Március 5-én, csütörtökön a Szűz jegyében telihold és holdfogyatkozás következik be. Ez az energia fontos érzelmi változást és tudatosságot jelent azzal kapcsolatban, hogy merre szeretnéd vinni az életed, és hogyan érzed magad.
A telihold egy témát vagy eseményt hoz az életedben, de csak azért, hogy eldönthesd, merre szeretnél haladni. Ugyanakkor a holdfogyatkozás változást vagy váratlan elmozdulást hoz abban az irányban, amerre az életed vezetni szeretnéd. Ez az energia nem feltétlenül arról szól, ami körülötted történik, hanem arról, ami benned van.
A Szűzben lévő telihold a 2025-ben bekövetkezett kettős újholddal van összefüggésben. Valami hihetetlen dolog kezdődött az életedben ebben az időben, de több időre volt szüksége ahhoz, hogy valóban gyökeret verjen. Most, hogy beköszönt a telihold és a holdfogyatkozás, itt a lehetőség, hogy felmérd a haladásodat, és megengedd magadnak, hogy új és izgalmas irányba tereld az életedet . A szerencse a te oldaladon áll.
3. Oroszlán
Légy őszinte azzal kapcsolatban, hogyan válthatod valóra az álmaidat! A Neptunusz nemrég a Kos jegyébe lépett a Szaturnusszal együtt. Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén a szerencse energiájához folyamodj, és azt álmaid valóra váltására használd.
Míg a Neptunusz álmodozásra inspirál, a Szaturnusz megköveteli, hogy erőfeszítéseket fektess az általad kívánt életbe. Fordulópont jön el, amikor a Vénusz március 8-án, vasárnap együtt áll a Szaturnusszal a Kosban. Ez a szerencsés együtt állás egy új kezdetet hoz.
A Vénusz és a Szaturnusz együtt állása a Kosban egyesíti e két bolygó energiáját. A Vénusz a szépségről és a bőségről szól, míg a Szaturnusz segít abban, hogy megvalósítsd, amire vágysz . Ügyelj arra, hogy ne vess el egy ötletet a szükséges erőfeszítések miatt, és ne add fel magad, mielőtt még elkezdted volna. Ez a tranzit erőt ad neked, de őszintén kell gondolkodnod arról, hogy mit szeretnél létrehozni az életedben- írja a yourtango.com.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre