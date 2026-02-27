3 csillagjegy vonzza a szerencsét március első hetében, Te köztük vagy?

A Merkúr Cazimi jegyében a kommunikáció bolygója a Nap szívébe lép, ezzel új ciklust kezdve. Ez azt jelenti, hogy március 7. és 20. között felhagysz a múlt kihívásokkal teli ügyeivel, és végre elkezdesz továbblépni. Használd ki ezt az időt a felfedezésre és a tervezésre, hogy amikor a Merkúr állomásai jelzést adnak, készen állj megragadni azt, ami neked van rendelve. Melyik 3 csillagjegy vonzza a szerencsét?

3 csillagjegy vonzza a szerencsét március elején. fotó: pexels

Ki vonzza a szerencsét március elején?

A sors jelei lebegnek a szeme előtt az előttünk álló napokban, mivel március 5-én a Szűz jegyében teliholdfogyatkozás következik be. Bár a telihold a végéről ismert, inkább a folyamatról szól. Az életben semmi sem ér véget egyszerűen a teliholddal. Inkább fejlődik. Ebben a teliholdban a szerencse teljes mértékben megmutatkozik.

1. Rák

Figyelj oda, hogy mi történik az életedben. Számodra a Halak az új kezdeteket és a bőséget uralja. Ez az életednek egy olyan területe, amely az elmúlt években korlátozottnak vagy nehéznek érződött a Szaturnusz és a Neptunusz ezen a vízjegyen való áthaladása miatt. Azonban most, hogy a Szaturnusz és a Neptunusz távozott, látni fogod, hogy álmaid üteme és az élet elkezd felgyorsulni.

Légy tudatában annak, ami a Halak jegyében március 7-én, szombaton történik a Merkúr Cazimi jegyében. Új lehetőségeket és egy második esélyt is hoz valamire, ami a múltban nem működött. Ahogy a Merkúr Cazimi bekövetkezik, a Mars ereje is a rendelkezésedre áll, mivel március 2-án belép a Halak jegyébe.

A Merkúr Cazimi egy vadonatúj szerencseciklust jelképez az életedben, ajánlatok és lehetőségek formájában. A Mars energiája lehetővé teszi, hogy igent mondj, és kihasználd azt, ami az életedbe érkezik. Tudd, hogy minden késedelem, amit tapasztaltál, mind az isteni terv része volt. Végre megérkezett a szerencséd.

2. Bak

Március 5-én, csütörtökön a Szűz jegyében telihold és holdfogyatkozás következik be. Ez az energia fontos érzelmi változást és tudatosságot jelent azzal kapcsolatban, hogy merre szeretnéd vinni az életed, és hogyan érzed magad.