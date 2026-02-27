RETRO RÁDIÓ

Rémisztő pillanat videón: egy kisgyerek 33 métert zuhant, de járókelők a kabátjukkal elkapták

Egy 18 hónapos kisgyerek 33 métert zuhant egy emeletes ház legfelső ablakából, de szerencsére hősies járókelők elkapták egy kabáttal. A kisfiú túlélte a szörnyű esést a gyors észjárású helyieknek köszönhetően, akik trambulinszerűen kinyitották a kabátjukat és ezredmásodpercekkel azelőtt elkapták, hogy a földre zuhant volna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
zuhan oroszországban szentpéterváron elkapták kisfiú

Sokkoló felvétel mutatja, ahogy egy kisgyerek billeg egy lakóház ablakpárkányán Szentpéterváron, Oroszországban. Veszélyesen lóg ki az ablakon, mielőtt elveszíti az egyensúlyát és a földre zuhan.

Egy kisgyerek 33 métert zuhant, de járókelők kabátjukkal elkapták
Egy kisgyerek 33 métert zuhant, de járókelők kabátjukkal elkapták, fotó: illusztráció, pexels

A tizedikről zuhant ki a kisfiú

Csodával határos módon két ápolónő állt a közelben, és észrevették a kisgyermeket, amint kilógott a magas ablakból. Olga Artemyeva gyorsan cselekedett, és levette a kabátját. Kinyújtotta, hogy elkapja a kisgyereket Anna Kabashova mellett.

Anna a helyi újságíróknak ezt nyilatkozta: „Ösztöneinkre hagyatkoztunk. Nem tudtuk, hogy cselekedjünk ilyen helyzetben.”

A szemtanúk szerint a kisgyermek legalább 20 percig is próbálta kinyitni a legfelső emeleti ablakot anélkül, hogy felnőttet látott volna. Egyszer csak azt látták, hogy a kisfiú már az ablakpárkányon áll, és nyitogatja-csukja az ablakot.

Egy idős férfi koordinálta a mentési akciót a földről, értesítette a mentőszolgálatokat és irányította azokat, akik a kabátot tartották.

Aztán felhangzott a sikoly: „Zuhan!”

Pillanatokkal később egy nehéz puffanás hallatszott, ahogy a gyerek kőként zuhant, és a kiterített kabátnak csapódott, ami az erő hatására szétszakadt – és a gyerek a hóba zuhant. Az egyik hősies megmentő azt mondta: „A kabát darabokra szakadt – ujjak, bélés, minden.”

Szerencsére a fiú eszméleténél volt – és sírt.

Betekerték a kabát maradványaiba, és a legközelebbi klinikára szállították, ahol állapotát kielégítőnek írták le.

A megmentők között volt az 57 éves Szergej is, aki éppen arra sétált, amikor két sikoltozó nőt látott az épület alatt.

Azt mondta: 

Felnéztem – a gyerek már a párkányon volt. Tudtam, hogy az a feladat, hogy valahogy el kell kapnunk a gyereket. Nem lehetett volna kézzel elkapni abból a magasságból, és egy lepedő is elszakadt volna. Megmutattam nekik, hová kell állniuk, és hogyan kell kifeszíteni a kabátot, mint egy trambulint.

A beszámolók szerint a gyermek szülei éppen a szomszédoknál voltak látogatóban. A 18 éves bátyja egy másik szobában játszott a számítógépen, és csak akkor vette észre, mi történik, miután meghallotta az utcáról hallatszó sikolyokat.

Egy másik szemtanú azt mondta: „Amikor sikerült kimásznia a párkányra, először evett egy kis havat, és kinézett. Aztán kinyújtotta az egyik lábát, kezével megragadta a párkányt, elvesztette a fogást és leesett.”

Anna nővér elmondta: 

Láttuk, hogy a kisgyerek elkezd átmászni az ablakpárkányon, mintha egy kanapéról mászna le, először az egyik, majd a másik lábával – és tudtuk, hogy ez mindjárt be is következik. Aztán másodpercek kérdése volt az egész. Valaki felkiáltott: »Zuhan, zuhan!« – és már a kabátunkban is volt.

A baleset ügyében vizsgálatot indítottak - írja a The Sun.

 

