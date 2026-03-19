Most érkezett! Kórházba került Chuck Norris

Orvosi vészhelyzet miatt került kórházba mindenki kedvence, Chuck Norris – közölte az express. A legendás színészt Hawaiin szállították kórházba, egyelőre nem tudni, pontosan miért. Chuck Norris mindössze néhány nappal ezelőtt ünnepelte 86. születésnapját.

Sürgősen kórházba kellett szállítani Chuck Norrist

Az egyelőre ismeretlen eset a hawaii Kauai szigetén történt. A TMZ szerint a sürgős orvosi ellátás után nem sokkal Chuck Norris edzeni ment és egy barátjával folytatott telefonbeszélgetés szerint jól van. Március 10-én, 86. születésnapja alkalmából Chuck Norris egy videót osztott meg az Instagramon.

Én nem öregszem, hanem szintet lépek

– írta, majd hozzátette, hogy éppen 86. születésnapját ünnepli.

Ma lettem 86! Nincs is jobb egy kis játékos mozgásnál egy napsütéses napon, hogy fiatalnak érezze magát az ember. Hálás vagyok egy újabb évért, a jó egészségért és azért, hogy továbbra is azt csinálhatom, amit szeretek. Köszönöm nektek, hogy a világ legjobb rajongói vagytok!