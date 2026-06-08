„Nagyon büszke vagyok magamra” – Dobó Ági spanyolul mutatta be a paprikás csirkét

Dobó Ági a minap hatalmas mérföldkövet lépett át. Az egykori szépségkirálynő 2024 őszén költözött ki családjával Costa Ricára, azonban spanyol tudását eddig még nem nagyon tudta megcsillogtatni. Tegnapi videója a nyelvet nem beszélőknek elsőre furcsának tűnhet, ugyanis ünnepélyes beszédével egy nagy tál paprikás csirkét, és a mellé kihagyhatatlan nokedlit mutatta be, Dobó Ágit mégis hatalmas büszkeség öntötte el.

Spanyolul mutatta be a paprikás csirkét Dobó Ági

Spanyolul mutatta be a paprikás csirkét Dobó Ági

Jó szórakozást kedves Barátaim az életem első spanyol felszólalásához a paprikás csirkéről! Elnézést kérek minden spanyolul jól beszélőtől, tudom, hogy elég kezdetleges, de tanulom, csak, úgy, mint az angolt, és NAGYON BÜSZKE VAGYOK MAGAMRAAAA! Ezért is osztom meg ezt a kis videót, pedig eredendően csak magamnak szerettem volna »eltenni emlékbe«

– írta Dobó Ági.

Az egykori szépségkirálynőnek célja is volt a rövid videóval, ugyanis buzdítani szeretne másokat is arra, hogy tanuljanak nyelveket.

Tanuljatok nyelveket, egyszerűen csodálatos érzés, ahogyan kinyílik a világ általa, és legyetek bátrak, MERJETEK megszólalni, beszélni, beszélgetni! Butaság, amit mi magyarok egymással és magunkkal csinálunk, miszerint csak szuper nyelvtannal, megfelelő akcentussal, nagy szókinccsel gondoljuk, hogy »ér megszólalni«... ez NEM IGAZ, és bár én is megkapom itt mindig, hogy borzasztó az angol kiejtésem, elárulom, hogy régen szorongtam miatta, de ma már egy cseppet sem érdekel!

Dobó Ági elárulta, hogy imádja, hogy érti, amit mondanak neki és ő is el tud mondani dolgokat.

Imádom az érzést, hogy egy új világom lett az idegen nyelvek által. Szárnyakat adnak, és olyan boldoggá tesz, hogy már a spanyolt is egyre jobban értem... persze van mit tanulni, beszélni még sosem mertem így, mint most, de ha csak 1 embernek adok ezzel lendületet, bátorságot, már megérte vásárra vinni a bőrömet...

Természetesen a beszédét a vacsorapartnerei is értékelték, és hatalmas tapsot kapott.

Dobó Ági imádja a Costa Rica-i életet

Az egykori szépségkirálynő nemrég elárulta, hogy családja megtalálta az összhangot a trópusi országgal. Bár sokan rémisztgették a honvággyal, Costa Rica végül elrabolta szívét. Mindezek ellenére Magyarországon élő családtagjait hiányolja.