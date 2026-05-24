Dobó Ági a dzsungel közepére jár pilatesre - odavan a Costa Rica-i életért

Dobó Ági családjával másfél éve költözött kit Costa Ricára, és úgy tűnik teljesen megtalálták az összhangot a trópusi országgal. Az egykori szépségkirálynő nemrég Instagram-oldalán számolt be arról, hogy milyen az élet, de azért elárulta, hogy Magyarország néhány részét hiányolja.

Dobó Ági odavan a Costa Rica-i életért

Annyira szeretek itt lenni... úgy értem Costa Rican, Uvitaban... Van, hogy naponta többször is eszembe jut, egyenesen megbizserget a boldogság, a hála, hogy itt élhetek... vannak helyek, ételek, ahol, amikor gyakorlatilag minden alkalommal elfog ez az érzés. Tudjátok, ez a "csípjetek meg"... például van egy hely a dzsungel közepén, ahová pilatesre járok.

- írta Instagram-oldalán Dobó Ági, aki elárulta, hogy az edzések után minden egyes alkalommal megkönnyezi az élményt, hiszen esőerdők, lajhárok, majmok és rendkívül különleges növények veszik körül.

Vagy ilyen a piac, ami után magamhoz veszem a friss, házi kókusztejet, az organikus tojásokat, vagy a karibi nők házi, lassan főzött csirkéjét, babját. Meg amikor ilyen színes, ízes, igazi ételeket ehetek... vagy amikor a gyerekeimet látom mosolyogva kijönni az iskolából, meg jiu jitsun fókuszáltan, de önfeledten edzeni...

Az egykori szépségkirálynő elárulta, hogy mindenki azzal állt eléjük, "hidd el, majd jön a honvágy, és...", mielőtt kiköltöztek. Hozzátette, hogy ez az érzés tavaly karácsonykor fogta el: "a testvérem, a kislányai, anyukám, a család hiánya miatt, és számtalan más porcikája hiányzik is Magyarországnak, de egy cseppet sem érzem úgy, hogy a közelében lennék a "szép volt, jó volt, de köszönöm elég volt" -nak..."