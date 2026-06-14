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Idegekig hatoló, durva fájdalmat okoz az időjárás: ők azok, akik nagyon érezni fogják a hatását

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Éreztünk időnként izületi fájdalmat? Ez a váltakozó időjárás sokunknak okozhatott ilyeneket.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 06:00
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A hét során búcsút mondhattunk a kánikulának. Mi is tapasztalhattuk a reggeli lehűlést, az erős szelet, helyenként csapadék is előfordult. Szombatra hasonlóan jelentős lehűlést érezhettünk a reggeli órákban, vasárnapra pedig már melegebb időt jósolnak. Ez a váltakozó időjárás sokunknak kihívás lehet.

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Ha érzékenyek vagyunk az időjárásra, panaszok is érkezhetnek Fotó: Freepik - illusztráció

Durva ízületi fájdalmak az időjárás miatt?

Bár a hétvégén az időjárás kedvezőbben alakul, mint a héten, a jövő heti felmelegedés egy ingatag váltakozást jelent. Akik érzékenyebbek erre, azoknak lehetnek fiziológiai tünetei. 

Durvára sikerült ez a hőmérséklet csökkenés, ennek többféle meteogyógyászati következménye van. Ezek a hőmérsékleti értékek azt jelentik, hogy a hajnali, reggeli hőmérsékletek jóval 10 fok alá is lecsökkennek, a nappali felmelegedés is általában elmarad a nyári hőmérsékletet jelentő 25 foktól, inkább alatta alakul. Különösen igaz ez azokon a területeken, ahol némi csapadékra is számítunk, az élénk szél is alakítani fog a hőérzeten. 

– mondta videójában dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Vajon milyen hatással van az időjárás ránk és az egészségünkre? A meteogyógyász figyelmeztet, hogy az ilyen időjárás az immunrendszer erős gyengülését hozhatja magával. A hét során időnként tapasztalhattunk ízületi fájdalmakat is.

A kopásos ízületi problémákkal élők számára ez egy gyors és kellemtelen változás, ők a panaszok erősödésére számíthatnak. A görcsös folyamatok most már nem frontálisan, hanem a lehűléshez kapcsolódóan, a reggeli órákban jelentkeznek. 

– magyarázza Pintér Ferenc.

Mellkasi panaszok és ingadozó vérnyomás is jellemző lehet. A lehűlésnek, kitisztult levegőnek vannak pozitív hatásai; több napsütés, a teherbírásnak megfelelően ki kell használni az időt. A hétvégén érdemes a regenerálódásra összpontosítanunk.

Vasárnapra a Köpönyeg jelzései szerint felmelegedésre számíthatunk, nappal és éjszaka 2-3 fokkal melegedhet fel az időjárás, de hétfőtől ismét csökken a hőmérséklet, kedden pedig újra emelkedik, a hét további részében pedig folytatódik a melegedés. A változékony időjárás a közérzetünkre az eddigiekhez hasonlóan hatással lehet.

 

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