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Kánikulával robban be a hét, de máris jön a lehűlés – ezt teszi a szervezeteddel

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Végre itt a nyár, de egy újabb hidegfront leselkedik ránk. Az időjárás-érzékenyek újra megterhelő napok elé néznek.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 16:15
időjárási frontok meteogyógyász időjárás

Igazi nyári idővel indul a hét, a napsütés és a forróság pedig sokakat a szabadba csábíthat. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a kánikula mellett komoly megterhelés éri a szervezetünket, ráadásul a hét második felében jelentős változás érkezhet az időjárásban. A hét elején több helyen is 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a tűző napsütésben pedig ennél jóval melegebbnek érezhetjük a levegőt. 

időjárás
Érkezik a nyári időjárás, de máris egy hidegfront árnyékolja be a jó időt
 Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Jön a nyári időjárás, de hamar megérkezik a lehűlés 

„Átlépi a hőmérséklet a kánikulai 30 fokot. Zavartalan napsütés várható, csapadékra csak nagyon elszórtan számíthatunk. A tűző napsütésben lényegesen magasabb lesz a hőérzet” – mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász.

A felhőtlen jó idő azonban nem tart sokáig. Már kedden hidegfront közelíti meg térségünket, ami viharos szelet és esőt hoz magával; ez újabb kihívás elé állíthatja az időjárásra érzékenyeket. A szakember szerint a szervezet nehezen alkalmazkodik a gyorsan változó időjárási hatásokhoz, ami számos kellemetlen tünetet idézhet elő.

Különböző hatásoknak van kitéve a szervezetünk és természetesen ennek meg is vannak következményei. Kiszámíthatatlan módon tapasztalhatjuk a fejfájásos, keringési, szorongásos, emésztőszervi, ízületi és még nagyon sokféle meteogyógyászati tünet formájában jelenhet meg az időjárás-érzékenység

– mondta a Meteo Klinika igazgatója, aki azt tanácsolja, hogy amennyiben valaki rendszeresen tapasztal hasonló panaszokat, de az orvosi vizsgálatok nem mutatnak ki szervi problémát, érdemes az időjárás-érzékenység irányába is vizsgálódni.

A következő napokban különösen fontos lesz az óvatosság. A nagy melegben ajánlott kerülni a hosszabb ideig tartó, tűző napon való tartózkodást, valamint a túlzott fizikai megterhelést.

 

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