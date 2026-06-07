Megbolondul az időjárás: 30 fokos kánikula után hidegfront érkezik
Strandidővel indul a hét, de érkezik a hidegfront. Ilyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Ragyogó napsütéssel és igazi strandidővel indul a meteorológiai nyár következő hete, a hőmérséklet akár a 32 fokot is elérheti. Azonban a felhőtlen nyári időjárásnak egy hidegfront vet véget, és szerdán visszaesik a hőmérséklet.
Időjárás-előrejelzés: ragyogó napsütéssel indul a hét, de szerdára viharos széllel érkezik a lehűlés
Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő lesz, csak kevés felhő jelenik meg az égen. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Még élénk lehet a légmozgás.
Hétfőn csak fátyolfelhők szűrik a napsütést, ebből azonban sehol sem alakul ki csapadék. 26 és 32 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, igazi strandidő lehet.
Kedden eleinte sok napsütésre van kilátás, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől záporok, zivatarok is kialakulnak. 30 fok körüli kánikula valószínű.
Szerdán a hajnali hidegfront nyomán záporok várhatók és viharossá fokozódik az ÉNy-i szél, majd napközben csökken a felhőzet és gyengül a légmozgás. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet - számolt be róla a Köpönyeg.
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