Időjárás: Hétvégén is szenvedhetünk a frontok háborúja miatt

Sokan már napok óta érzik, hogy valami nincs rendben. Fáj a fejük, ingadozik a vérnyomásuk, nehezebben alszanak és a szokásosnál ingerlékenyebbek. Nem véletlen, hiszen az elmúlt időszakban szinte egymásnak adják a kilincset a hideg- és melegfrontok, ami komoly terhelést jelenthet a szervezet számára. Az időjárás-érzékenyek továbbra sem lélegezhetnek fel.

Még a következő napokban is szenvedhetünk az időjárás miatt

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Sokak életét megkeseríti a változékony időjárás

A hétvége sem hozhat igazi megkönnyebbülést azoknak, akik érzékenyen reagálnak az időjárás változásaira. A gyorsan váltakozó frontok miatt sokan úgy érezhetik, mintha a testük nem tudna lépést tartani a környezet változásaival. A szervezet folyamatos alkalmazkodásra kényszerül, ami hosszabb távon kimerítő lehet.

Folyamatosan érkeznek a frontok, közben van egy-egy javuló nap, ami van úgy, hogy csak részben áll rendelkezésre, hogy egy kicsit regenerálódjon a szervezetünk, van úgy, hogy egy egész nap áll rendelkezésre, azonban azok, akik fokozottan frontérzékenyek nem elég az az egy nap regenerálódási idő. Mire beállna a szervezetük, addigra jön a következő hatás. Nem tudja a szervezetük könnyen követni ezeket a változásokat

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Rengeteg panaszt idézhetnek elő a hirtelen változások

A hirtelen, gyors változás miatt sokkal erősebbek a vérnyomás-ingadozások, a görcsös folyamatok hirtelen, erősen lépnek fel, ami miatt megnőhet a koraszülések száma. Szívproblémák, aritmiák gyakoribb megjelenésében is megnyilvánulhat. A görcsös folyamatok következménye megjelenik az ízületi problémák formájában, az emésztőszervi problémák formájában

– mondta a meteogyógyász, hozzátéve: „A hirtelen változásokhoz kötődnek a hirtelen szédülések, a hirtelen megjelenő feszültség, bizonytalanságérzet, szorongásos panaszok és a pánikreakciók is.”

A Meteo Klinika igazgatója azt tanácsolja, hogy ezekben a napokban különösen fontos a megfelelő pihenés, a bőséges folyadékfogyasztás és a szervezet túlterhelésének elkerülése. Akik rendszeresen tapasztalnak erős panaszokat, azoknak érdemes komolyan venniük a figyelmeztető jeleket és szükség esetén segítséget kérniük.

A hétvégén is sokak türelmét és szervezetét teheti próbára az időjárás.