Katasztrofális nyár elé nézünk: rosszabb lesz a szuper El Niño, mint azt eddig hitték

Riasztó előrejelzések érkeztek a világ egyik legrémisztőbb éghajlati jelenségével kapcsolatban. A szakértők szerint a közelgő El Niño minden eddiginél súlyosabb lehet, és olyan extrém időjárási eseményeket indíthat el, amelyek hosszú hónapokra felboríthatják a megszokott életünket. A legfrissebb előrejelzések szerint katasztrofális nyár elé nézünk.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója az amerikai meteorológia legfőbb hivatalos szervére, a NOAA-ra hivatkozva beszélt az egyre nyugtalanítóbb fejleményekről. Az El Niño a Csendes-óceán trópusi térségének rendellenes felmelegedése miatt kialakuló természetes klímajelenség, amely az egész bolygó időjárására hatással lehet. A friss adatok szerint idén rosszabb lesz a szuper El Niño, mint azt eddig gondolták.

„82% esély van a pontos mérések alapján arra, hogy kialakul és 65% annak az esélye, hogy nagyon erős lesz ez az El Niño” – mondta a meteogyógyász. A korábbi jelentések azt mondták, hogy legnagyobb valószínűséggel egy olyan szintű anomália lesz, ami 11-12 éve jelentkezett.

Most viszont már olyan szakvélemények születtek, hogy olyan erős El Niño kialakulására is jó eséllyel is számíthatunk, ami 1877 óta a legerősebb. Akkor olyan éhínség és katasztrofális következményei voltak, ami az egész világra kiterjedően katasztrofális következményekkel járt. Most egyre növekvő esély van ennek a kialakulására

- közölte dr. Pintér Ferenc.

Drasztikus orvosmeteorológiai következményekre számíthatunk

A meteogyógyász szerint nem egyszerű nyári frontokról, vagy néhány napos lehűlésről van szó, hanem egy elhúzódó, szélsőséges folyamat indulhat el, amely akár jövő évig is éreztetheti a hatását. Ez világszerte felboríthatja a megszokott időjárási mintákat.

Az orvosmeteorológiai vonatkozásai drasztikusak. Nem arról van szó, hogy egy egy hetes ciklonátvonulás következik, hanem ez egy olyan valami, ami beindul nyáron és jövő évre áthúzódóan erősen jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy teljesen felborul a világ normális időjárási működése és szélsőséges dolgok jelentkeznek. Ez jelentkezhet hőhullámok formájában, óriási csapadék formájában, szélsőséges aszályok formájában

– mondta a Meteo Klinika igazgatója. A szakértő arra figyelmeztet, hogy az időjárás-változásokra érzékeny emberek különösen nehéz időszak elé nézhetnek. A hirtelen légköri változások erős fejfájást, keringési problémákat, fáradtságot és alvászavarokat is okozhatnak. A következő hónapok így nemcsak az időjárás, hanem az emberek szervezete számára is komoly kihívást jelenthetnek.