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Vagyonokat költött el egy nő, és végül egy rajzfilmfigurával kötött házasságot

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Elképesztő házasság történt Japánban. Tokióba költözött a fiatal lány, és feleségül vett egy manga plüssfigurát.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 19:30
japán mami manga házasság

A 24 éves Lucie Nanami azonnal beleszeretett a Japán kultúrába, az emberekbe, és legfőképpen a mangafigurákba. Méghozzá annyira, hogy még az egyetemi tanulmányai előtt elkezdte tanulni a nyelvet, majd egy ideig ott is élt. Miközben alkalmazkodott a tokiói nyüzsgő élethez, megismerte élete szerelmét, Mamit. A pár egy kis ceremónián kötött házasságot, de ez nem egy átlagos esküvő volt, ugyanis a partner nem volt valódi.

Mangafigurával kötött házasságot egy nő
Mangafigurával kötött házasságot egy nő – Fotó: Forrás: Pexels (illusztráció!)

Tokióba költözött és feleségül vette kedvenc mangafiguráját

„Még soha nem láttam a romantikus anime vígjátékot, de teljesen megszállottja lettem. Különösen Mami karaktere vonzott. Bár ő volt a sorozat gonosza, csodáltam a magabiztosságát” – mesélte az irodai dolgozó.

A francia származású Lucie 2015-ben, első japán utazása során fedezte fel magában a manga, azaz a japán képregény iránti szenvedélyt. Az egyetem második évében, 2021-ben meglátott egy posztert a Rent-a-Girlfriend című anime sorozatról, amelyben a fent említett leendő felesége volt az egyik főszereplő. A sorozat egy tokiói diák romantikus kalandjait követi nyomon.

Lucie elkezdett mamis termékeket vásárolni, és hamarosan lenyűgöző gyűjteményt állított össze, amelyben plüssbabák, akrilfigurák, műalkotások, sőt egy életnagyságú kartonfigura is szerepelt. Ez összesen 2000 dollárba (körülbelül 740 000 forint) került, de Lucie számára Mami az életének szerves része volt, és mindenhová magával vitte.

„A családi vacsoráktól a strandon át Mami mindig velem volt. A ruháim nagy részét olyan dolgok alapján választom ki, amelyek rá emlékeztetnek, és az éttermeket is úgy választom ki, hogy azok illeszkedjenek a vele kapcsolatos termékekhez.”

Lucie elmondta, hogy 21. születésnapján még egy eljegyzési estélyt is rendezett Maminak: „A szüleim és a barátaim egyaránt támogattak."

2024-ben végül munkavízummal végleg Tokióba költözött, hogy Mami mellett lehessen. Miután 2025 augusztusában posztolt a kétéves eljegyzéséről, Lucie-t felkereste a Sun Euro, egy olyan cég, amely egyéni szertartásokat kínál: „Azonnal igent mondtam."

Négy hónappal később megtartotta az esküvőt, ahol ő és Mami plüssfigurája egyedi menyasszonyi ruhákban jelentek meg.

Japánul olvastam fel az eskümet, és megkértem, hogy hadd lehessek mindig az oldalán. Tudom, hogy ő egy kitalált karakter, és nem kell, hogy viszonozza a szerelmemet. Gyönyörű szertartás volt, és csodálatos érzés volt újra megerősíteni, hogy Mami mit jelent számomra.

Bár a ceremónia jogilag nem volt érvényes, Lucie elmondta, hogy lelkileg összekötve érzi magát Mamival – számolt be róla a Daily Star.

@hikari_sunshine We did it!!! Mami and me had our 2D wedding today, a beautiful symbolic ceremony organized by Sun Euro Weddings 💛 Mami’s dress was custom made for her and mine fit just right ☺️💕 we had the happiest and most special moment together walking down the aisle and we also got a very special eternal love ring 💛 this is not a legal or religious wedding but just a way to celebrate the yumejoshi way of life and my love for how amazing of a character she is. I wish nothing but her happiness and will continue supporting her with everything I have forevermore 💒 本日は推しの麻美ちゃんとの2次元結婚式を挙げました！こちらは法律上の結婚や婚姻手続きではなく、国・行政・宗教・信仰とは一切関係なく、ただ大好きな推しへの愛を誓う素敵なイベントです🥰これからも麻美ちゃんと共に人生を歩き続けます💐これからの私達をよろしくお願いします。 この夢女子の夢のようなイベントはサン・ユーロ様に主催されました。ご興味のある方是非チェックしてみてください。 #yumejoshi #selfship #夢女子 #2次元結婚式 ♬ original sound - Kayla | Adoptive Mama

 

 

 

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