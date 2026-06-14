Vagyonokat költött el egy nő, és végül egy rajzfilmfigurával kötött házasságot

A 24 éves Lucie Nanami azonnal beleszeretett a Japán kultúrába, az emberekbe, és legfőképpen a mangafigurákba. Méghozzá annyira, hogy még az egyetemi tanulmányai előtt elkezdte tanulni a nyelvet, majd egy ideig ott is élt. Miközben alkalmazkodott a tokiói nyüzsgő élethez, megismerte élete szerelmét, Mamit. A pár egy kis ceremónián kötött házasságot, de ez nem egy átlagos esküvő volt, ugyanis a partner nem volt valódi.

Mangafigurával kötött házasságot egy nő – Fotó: Forrás: Pexels (illusztráció!)

Tokióba költözött és feleségül vette kedvenc mangafiguráját

„Még soha nem láttam a romantikus anime vígjátékot, de teljesen megszállottja lettem. Különösen Mami karaktere vonzott. Bár ő volt a sorozat gonosza, csodáltam a magabiztosságát” – mesélte az irodai dolgozó.

A francia származású Lucie 2015-ben, első japán utazása során fedezte fel magában a manga, azaz a japán képregény iránti szenvedélyt. Az egyetem második évében, 2021-ben meglátott egy posztert a Rent-a-Girlfriend című anime sorozatról, amelyben a fent említett leendő felesége volt az egyik főszereplő. A sorozat egy tokiói diák romantikus kalandjait követi nyomon.

Lucie elkezdett mamis termékeket vásárolni, és hamarosan lenyűgöző gyűjteményt állított össze, amelyben plüssbabák, akrilfigurák, műalkotások, sőt egy életnagyságú kartonfigura is szerepelt. Ez összesen 2000 dollárba (körülbelül 740 000 forint) került, de Lucie számára Mami az életének szerves része volt, és mindenhová magával vitte.

„A családi vacsoráktól a strandon át Mami mindig velem volt. A ruháim nagy részét olyan dolgok alapján választom ki, amelyek rá emlékeztetnek, és az éttermeket is úgy választom ki, hogy azok illeszkedjenek a vele kapcsolatos termékekhez.”

Lucie elmondta, hogy 21. születésnapján még egy eljegyzési estélyt is rendezett Maminak: „A szüleim és a barátaim egyaránt támogattak."

2024-ben végül munkavízummal végleg Tokióba költözött, hogy Mami mellett lehessen. Miután 2025 augusztusában posztolt a kétéves eljegyzéséről, Lucie-t felkereste a Sun Euro, egy olyan cég, amely egyéni szertartásokat kínál: „Azonnal igent mondtam."