Mesés lánykérés szakította ketté a családot – ezt tette a gonosz mostoha

Egy 24 éves férfi a Redditen osztotta meg mellbevágó történetét: soraiból kiderült, mostohaanyja megpróbálta szabotálni az eljegyzését, hogy menyasszonya, Cara inkább a saját fiát, Tomot válassza.

A mostohaanya egyáltalán nem kedveli exének fiát (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A férfi és Cara évek óta együtt párt alkot, közös érdeklődésük (anime, fantasy, sci-fi) erős kapcsolatot alakított ki köztük. A családnak bemutatva Carát minden jól indult, ám a fiúnak feltűnt, hogy Tom látványosan érdeklődik a lány iránt, gyakran üzenget neki, majd Karen kérésére be is költözött hozzájuk. S ha már ott volt, Tom folyamatosan rájuk akaszkodott – randevúkra, közös programokra –, az anyja pedig folyamatosan őt védte. A helyzet odáig fajult, hogy Tom „véletlenül” ugyanarra a nyaralásra fizetett be, amit a pár lefoglalt, Végül a fiúnak 14 hónap után sikerült elérnie, hogy Tom kiköltözzön tőlük.

A fiatalember ekkor elhatározta, hogy édesanyja jegygyűrűjével megkéri Cara kezét, Ám Karen heves tiltakozásba kezdett, Tom pedig azt állította: „Te nem érted meg Carát úgy, mint én.” Hősünk többször próbált lánykérést szervezni, de Karen „véletlen” vészhelyzetei mindig megakadályozták. Végül úgy döntött, Japánban utazik szíve választottjával. Ott kérte meg titokban Cara kezét, aki igent mondott.

A boldogságot azonban botrány követte: Karen azt követelte, adja át Carát Tomnak, mondván ő az „igazi szerelme”. A férfi határozottan visszautasította, apjának megmutatta a zaklató üzeneteket, aki ekkor elhagyta Karent. Azóta Karen és Tom zaklatják őket, így a pár távoltartási végzést fontolgat.

A megdöbbentő történet sokakat sokkkolt. Az egyik hozzászóló így nyugtatta a vőlegényt: „Nem vagy felelős egy fiúgyerek és az őrülten elcs*eszett anyja tetteiért.” – idézte a véleményt a sztorival együtt a People magazin.