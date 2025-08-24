Létezik ennél durvább lebukás? Erre végképp nem számított a hűtlen férj

Egy nő döbbent le, amikor leleplezte férje titkos házasságát és kettős életét egy másik nővel.

Durva lebukás: erre nem végképp számított a hűtlen férj (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

A férfi, az indiai származású Vaithialingam Muthukumar 2007-ben szeretett bele első feleségébe, akivel később Szingapúrba költözött. A házasságuk kívülről boldognak tűnt, azonban 15 évvel az esküvőjük után Muthukumar megcsalta a nőt. Intim kapcsolatba kezdett Salmah Bee Abdul Razakkal, aki történetesen az első feleség fiatalabb munkatársa volt.

A helyzet még súlyosabbá vált, amikor kiderült, hogy Salmah és Muthukumar 2022-ben titkos esküvőt tartott. A férfi akkor megígérte, elválik első feleségétől, hogy végleg együtt lehessen Salmah-val, anélkül, hogy lebuknának. A férfi azonban szavait nem váltotta tettekre, mindkét kapcsolatát sikeresen titokban tartotta egészen addig, amíg Salmah 2024-ben teherbe nem esett. A sors iróniája, hogy amikor Salmah-t kórházba vitték szülni, pont abba az intézménybe került, ahol Muthukumar első felesége dolgozott.

A férfi végül csúnyán lebukott: az első feleség akkor jött rá az igazságra, amikor meglátta a férjét bemenni a szülőszobába Salmah-hoz – oda, ahová csak az apa léphetett be. Szembesítésük után Muthukumar bevallotta, hogy 2022 óta titokban mindkét nővel házasságban élt, ezzel bigámiát követve el, ami számos országban, így Szingapúrban is bűncselekménynek számít.

Az ügyben a rendőrség is eljárt, miután Salmah a szingapúri Munkaügyi Minisztériumhoz fordult, ahol vizsgálat indult. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi korábban hamis információkat adott meg a bevándorlási hatóságoknak, amikor állandó tartózkodási engedélyt kért, és letagadta, hogy házasság. Bár a kérelmét elutasították, ez a hazugság is szerepelt a vádpontok között.

Muthukumar bíróság elé került, ahol bűnösnek vallotta magát bigámiában és a hatóság félrevezetésében. A szingapúri bíróság három hónap és három hét börtönbüntetésre ítélte – írja a Daily Star.