A rendőrség már civilekkel karöltve, drónokkal keresi a Dunaújvárosban eltűnt férfit
Németh Zsoltot karácsony másnapján látták utoljára a helyi buszpályaudvarnál. Azóta nincs hír az eltűnt férfiról!
2025. december 26-án, karácsony másnapján veszett nyoma a 35 éves Németh Zsoltnak, akit utoljára még a dunaújvárosi Béke téren található buszpályaudvarnál láttak. Az eltűnt férfit azóta sem találják.
A rendőrség információi szerint Zsoltot egy hozzátartozója vitte el 2025. december 26-án, körülbelül 16 óra 30 perckor a dunaújvárosi buszpályaudvarra. Ezt követően már nem találkoztak, a férfi pedig azóta semmilyen életjelet nem adott magáról. A rendőrség mellett már önkéntes civilek és a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület is bekapcsolódott az eltűnt személy után indított keresésbe.
Drónokkal is kutatnak az eltűnt férfi után
A Kárpát 4X4 Kutató-Mentőcsapat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a férfi felkutatása hogyan alakult a napokban.
A mai napon (12.28.) csapatunk egy eltűnt személy keresésében vett részt négy fővel és technikai eszközökkel. Együttműködő partnerünktől, a Fema Állatmentőktől Lajos Bence drónnal segítette a kutatást.
– írták. Azonban, minden erőfeszítésük ellenére egyelőre nem sikerült Zsolt nyomára bukkanni.
A család megszólalt: így tűnt el Zsolt!
Az eltűnésről több Facebook-csoportban is közzétettek felhívásokat, köztük az Eltűnt emberekért – megoszthatod és az Eltűnt Személyek Keresése nevű csoportokban. Ezekben a posztokban a hozzátartozók is megszólaltak, mint írták: „a családban továbbra is él a remény, hogy Zsoltot épségben megtalálják.”
Megkeresésünkre sikerült elérni az eltűnt férfi egyik hozzátartozóját, Zoltánt, aki részletesen elmondta az eltűnés körülményeit.
„Elég nehéz erről beszélni” – kezdte. Az elmondása szerint Németh Zsolt az édesapjával vitette el magát Dunaújvárosba, ahol körülbelül két órát várt. Ezt követően taxival vitette vissza magát Előszállásra, majd este hét óra körül hazaért.
„Ezután fogta a biciklit, megbizonyosodva arról, hogy a szülők nem veszik észre, és elbiciklizett. Azt nem tudjuk, hogy hova, de azóta eltűnt, hátrahagyva két búcsúlevelet” – mondta lapunknak a kétségbeesett hozzátartozó.
Információink szerint Zsolt egy szürkés-kék színű kerékpárral indult el otthonról, és az eltűnésének körülményei alapján akár öngyilkossági szándék is felmerülhet.
Ezt kell tudni Németh Zsoltról!
A rendőrség körözést adott ki az eltűnt férfi miatt. A tájékoztatásuk szerint Németh Zsolt körülbelül 173-175 centiméter magas, izmos testalkatú, sötétbarna rövid hajú, rövidre vágott szakállat visel. Tetoválása nincs. Utolsó ismert ruházata: fekete kabát, fekete kapucnis pulóver, fekete farmernadrág, magas szárú bakancs. Fekete Nike hátizsák volt nála.
A rendőrség továbbra is azt kéri, hogy aki a képen látható Németh Zsoltot felismeri, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, esetleg az eltűnés körülményeiről, haladéktalanul jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, telefonon a +36 25 510 510-es számon, vagy keresse Zsolt testvérét, Németh Györgyöt a +36 70 534 0371-es telefonszámon.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
