A rendőrség már civilekkel karöltve, drónokkal keresi a Dunaújvárosban eltűnt férfit

2025. december 26-án, karácsony másnapján veszett nyoma a 35 éves Németh Zsoltnak, akit utoljára még a dunaújvárosi Béke téren található buszpályaudvarnál láttak. Az eltűnt férfit azóta sem találják.

Az eltűnt férfi fotója a rendőrség oldalán (Fotó: Police.hu)

A rendőrség információi szerint Zsoltot egy hozzátartozója vitte el 2025. december 26-án, körülbelül 16 óra 30 perckor a dunaújvárosi buszpályaudvarra. Ezt követően már nem találkoztak, a férfi pedig azóta semmilyen életjelet nem adott magáról. A rendőrség mellett már önkéntes civilek és a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület is bekapcsolódott az eltűnt személy után indított keresésbe.

Drónokkal is kutatnak az eltűnt férfi után

A Kárpát 4X4 Kutató-Mentőcsapat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a férfi felkutatása hogyan alakult a napokban.

A mai napon (12.28.) csapatunk egy eltűnt személy keresésében vett részt négy fővel és technikai eszközökkel. Együttműködő partnerünktől, a Fema Állatmentőktől Lajos Bence drónnal segítette a kutatást.

– írták. Azonban, minden erőfeszítésük ellenére egyelőre nem sikerült Zsolt nyomára bukkanni.

A család megszólalt: így tűnt el Zsolt!

Az eltűnésről több Facebook-csoportban is közzétettek felhívásokat, köztük az Eltűnt emberekért – megoszthatod és az Eltűnt Személyek Keresése nevű csoportokban. Ezekben a posztokban a hozzátartozók is megszólaltak, mint írták: „a családban továbbra is él a remény, hogy Zsoltot épségben megtalálják.”

Megkeresésünkre sikerült elérni az eltűnt férfi egyik hozzátartozóját, Zoltánt, aki részletesen elmondta az eltűnés körülményeit.

„Elég nehéz erről beszélni” – kezdte. Az elmondása szerint Németh Zsolt az édesapjával vitette el magát Dunaújvárosba, ahol körülbelül két órát várt. Ezt követően taxival vitette vissza magát Előszállásra, majd este hét óra körül hazaért.

„Ezután fogta a biciklit, megbizonyosodva arról, hogy a szülők nem veszik észre, és elbiciklizett. Azt nem tudjuk, hogy hova, de azóta eltűnt, hátrahagyva két búcsúlevelet” – mondta lapunknak a kétségbeesett hozzátartozó.

Információink szerint Zsolt egy szürkés-kék színű kerékpárral indult el otthonról, és az eltűnésének körülményei alapján akár öngyilkossági szándék is felmerülhet.