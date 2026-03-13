Megrázó fotó a ferihegyi reptérről, így búcsúzott a feleségéhez igyekvő NB I-es edző

Napra pontosan hat évvel a koronavírus-járvány okozta távozása után, megrázó fotóval és szöveggel emlékezett vissza a 2020. március 12-i hazautazására Alessandro Recenti.

Alessandro Recenti 2019 nyarától a koronavírus-járvány bergamói berobbanásáig volt a Honvéd pályadzője - akkor súlyos döntésre kényszerült Fotó: Nemzeti Sport

A hajdani Honvéd-vezetőedző Giuseppe Sannino segítője akkor bontott szerződést a kispestiekkel és sietett haza a családjához Bergamóba, ahol éppen elszabadult a koronavírus-pokol.

Alessandro Recenti az utolsó járattal jutott haza

2020 elején az észak-olasz város volt a járvány európai terjedésének egyik gócpontja, miután a város csapata, az Atalanta februárban a milánói San Siro stadionban fogadta a Valenciát (4-1) a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, és emiatt tízezrek – közöttük sok fertőzött – utaztak a közeli nagyvárosba. Rövidesen annyian betegedtek (és haltak) meg, hogy összeomlott a kórházi ellátás és a temetkezés is. Recenti ekkor szánta rá magát a súlyos döntésre.

„Ma hat éve, hogy elhagytam Magyarországot, a csodálatos Budapestet és Honvédot, a csapatot, ahol Beppe Sannino helyetteseként dolgoztam, hogy hazatérjek a feleségemhez. Miután két hétig karanténban voltam egyedül a lakásban,

felbontottam a szerződésemet, mert a Covid elszabadult Bergamóban. A feleségem otthon volt, és egy pillanatig sem mérlegeltem, hogy feladjak-e mindent és visszajöjjek hozzá. Nincs az a szerződés vagy bármi más, ami fontosabb a családomnál.

Hat év múltán ez a kép az utolsó halvány emléke annak a hazaútnak a négy bőrönddel, amiket alig tudtam megmozdítani. Az Alitalia utolsó járatát értem el a Budapest-Róma-Linate (Milánó) útvonalon. Egyike voltam azon keveseknek, akik maszkot viseltek. Akkor még senki sem sejtette, hogy utána mi fog történni” – írta Recenti.

Előzőleg ő és főnöke, Sannino is otthoni karanténba kényszerültek, mert pár napra Lombardiába hazatéve "kapcsolatba kerülhettek a koronavírus miatt lezárt területeken élő emberekkel". Ebben az időszakban a kispesti klublegenda Pisont István vette át a szakmai munka irányítását, aki aztán júniusban a Puskás Arénában Magyar Kupa-győzelemre vezette a Honvédot. Ugyanis amikor Recenti hazatért Bergamóba, Sannino még munkába állt – de rövidesen őt is menesztették.