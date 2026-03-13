Mindenki meglepődött: nem akárhol tűnt fel Katalin hercegné és Vilmos herceg

Katalin hercegné és Vilmos herceg meglepték a londoni nevezetesség látogatóit. Kávét és desszertet szolgált fel a királyi pár – közölte a People.

Katalin hercegné és Vilmos herceg meglepte a piac látogatóit Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Katalin hercegné és Vilmos herceg meglepte a piac látogatóit

Nagy meglepetésben volt részük március 12-én azoknak, akik ellátogattak a londoni Borough Market-hez. Ugyanis Katalin és Vilmos meglepetésszerű látogatást tett az étel és italstandoknál.

A walesi herceg és hercegné a gyanútlan látogatóknak szolgálta fel a reggelijét, ezzel bemutatva a Temze környékének pezsgő életét és az ott dolgozó emberek mindennapjait. A piac az elmúlt években a turisták és a környékbeliek körében is rendkívül népszerűvé vált. Katalin hercegné baristaként is kipróbálta magát: beállt egy stand mögé, hogy kávét készítsen férjének.

A pár a reggelt a Trethowan Brothers sajtkészítőknél kezdte, akik hagyományos módszerekkel készítenek sajtokat nyugat-angliai, north somerseti tejüzemükben.

sajtkészítőknél kezdte, akik hagyományos módszerekkel készítenek sajtokat nyugat-angliai, north somerseti tejüzemükben. Ezután a Change Please kávézókészítőkhöz látogatott, amely egy díjnyertes társadalmi vállalkozás. A szervezet a nyereségét a hajléktalan emberek megsegítésére fordítja.

kávézókészítőkhöz látogatott, amely egy díjnyertes társadalmi vállalkozás. A szervezet a nyereségét a hajléktalan emberek megsegítésére fordítja. A hercegi pár még a Humble Crumble desszertkészítőkhöz is ellátogatott. A vállalkozást Kim Innes indította 2018-ban egy londoni termelői piaci standon. Az egyszerű ötlet gyorsan népszerű lett és még abban az évben több piaci helyszínre is terjeszkedett, köztük London különböző pontjaira.

A piac meglátogatása után a pár sétát tett a Bermondsey Beer Mile mentén, amely terület a 17. század óta London sörfőzőiparának egyik központja. Majd a Southwark Brewing Company-hez is ellátogattak, amelyet Peter Jackson indított házi sörfőző hobbiként a garázsában. Itt Katalin hercegné a sörfőzésben is kipróbálta magát: felmászott egy létrára, hosszú kesztyűt vett fel, majd egy hosszú pálcával megkeverte a sört egy nagy tartályban.