Mindenki meglepődött: nem akárhol tűnt fel Katalin hercegné és Vilmos herceg
Meglepetés érte a londoni Borough Market látogatóit. Katalin hercegné és Vilmos herceg személyesen szolgálta fel nekik kávéjukat.
Katalin hercegné és Vilmos herceg meglepték a londoni nevezetesség látogatóit. Kávét és desszertet szolgált fel a királyi pár – közölte a People.
Katalin hercegné és Vilmos herceg meglepte a piac látogatóit
Nagy meglepetésben volt részük március 12-én azoknak, akik ellátogattak a londoni Borough Market-hez. Ugyanis Katalin és Vilmos meglepetésszerű látogatást tett az étel és italstandoknál.
A walesi herceg és hercegné a gyanútlan látogatóknak szolgálta fel a reggelijét, ezzel bemutatva a Temze környékének pezsgő életét és az ott dolgozó emberek mindennapjait. A piac az elmúlt években a turisták és a környékbeliek körében is rendkívül népszerűvé vált. Katalin hercegné baristaként is kipróbálta magát: beállt egy stand mögé, hogy kávét készítsen férjének.
- A pár a reggelt a Trethowan Brothers sajtkészítőknél kezdte, akik hagyományos módszerekkel készítenek sajtokat nyugat-angliai, north somerseti tejüzemükben.
- Ezután a Change Please kávézókészítőkhöz látogatott, amely egy díjnyertes társadalmi vállalkozás. A szervezet a nyereségét a hajléktalan emberek megsegítésére fordítja.
- A hercegi pár még a Humble Crumble desszertkészítőkhöz is ellátogatott. A vállalkozást Kim Innes indította 2018-ban egy londoni termelői piaci standon. Az egyszerű ötlet gyorsan népszerű lett és még abban az évben több piaci helyszínre is terjeszkedett, köztük London különböző pontjaira.
A piac meglátogatása után a pár sétát tett a Bermondsey Beer Mile mentén, amely terület a 17. század óta London sörfőzőiparának egyik központja. Majd a Southwark Brewing Company-hez is ellátogattak, amelyet Peter Jackson indított házi sörfőző hobbiként a garázsában. Itt Katalin hercegné a sörfőzésben is kipróbálta magát: felmászott egy létrára, hosszú kesztyűt vett fel, majd egy hosszú pálcával megkeverte a sört egy nagy tartályban.
A királyi pár tehát nem unatkozott, baristáskodástól a sörfőzésig mindent kipróbált rövid idő alatt.
