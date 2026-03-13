RETRO RÁDIÓ

Lottólázban ég az ország: most még az is ikszel, aki sosem szokott

Megéri játszani! Rekordközeli nyeremény várja az Ötöslottón szerencsét próbálókat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 10:40
ötös lottó lottósorsolás lottó

Tovább gyarapodott az Ötöslottó főnyereménye, így ezen a héten már 5,575 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok. Az október óta tartó halmozódási ciklusban a négytalálatos szelvények tulajdonosai összesen közel 1,3 milliárd forinttal lettek gazdagabbak.  

Milliárdos nyeremények a lottón
Lottólázban ég az ország  Fotó: Szerencsejáték Zrt.

22 sorsolás óta, azaz 5 hónapja nem született telitalálat, ezért egyre nagyobb összeggel csábít az Ötöslottó. A most szombati húzáson már több mint 5 és fél milliárd forint várja a szerencsét próbálókat. A legutóbbi sorsoláson az alsóbb nyerőosztályokban kiemelkedően magas összegeket lehetett nyerni: a négytalálatos szelvények közel 5 millió forintot értek – ilyen magas összegre 76 sorsolás óta nem volt példa. A hármas találatért csaknem 37 ezer, a kettesért pedig mintegy 4 ezer forint járt, ami 36 sorsolás óta a legmagasabb kifizetés. 

Az Ötöslottó iránt az elmúlt hetekben rendkívüli módon megnőtt az érdeklődés. A több milliárdos nyeremény már azokat is játékra ösztönzi, akik ritkán vagy egyáltalán nem vásároltak szelvényt. Arról nem is beszélve, hogy márciusban ismét péntekre esik 13-a, amely hagyományosan kiemelkedő forgalmat hoz a lottózókba. Vajon hoz most szerencsét valakinek ez az együttállás? Ugyanis 2009-ben éppen a péntek 13-át követő sorsoláson vitték el a főnyereményt. 

Lottóláz és Szerencsekoncertek

Nemcsak a rekordközeli jackpot tartja izgalomban a játékosokat, hanem a hamarosan induló Szerencsekoncertek is. Március 12-től, vagyis mától négy héten át ismert előadók és hazai sztárok lépnek színpadra több mint 60 településen. A koncertsorozat támogatója Magyarország legrégebbi és egyik legismertebb játéka, az Ötöslottó. A nemzeti lottótársaság rendezvényein az Ötöslottó színvilága várja a résztvevőket, amivel a társaság egyszerre ünnepli a közel 70 éves játék történetét és azt a közösségi élményt, amelyet az ikonikus számsorsjáték évtizedek óta kínál a játékosoknak. 

A 4 hétig, csütörtöktől szombatig tartó időszakban számos koncert érhető majd el országszerte, amelyről további részleteket a szerencsekoncertek.hu oldalon érhető el.  

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu