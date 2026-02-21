RETRO RÁDIÓ

Így nézne ki a nappalidban az Ötöslottó gigantikus főnyeremény készpénzben!

Elképesztő, 4 milliárd 925 millió forint a tét az eheti lottósorsoláson! Ez az az összeg, amivel már nemcsak a hitelt fizetheted ki, de saját szigetet is vehetsz. De elgondolkodtál már azon, hogyan festene az Ötöslottó főnyereménye a valóságban?

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.02.21. 16:30
lottó Szerencsejáték Zrt. ötöslottó sorsolás szerencsejáték

Magyarországon ismét tetőfokára hágott a lottóláz. Az Ötöslottó hétvégi sorsolásán várható 4,925 milliárd forintos főnyeremény a játék történetének egyik legcsábítóbb összege. Az esélytelenek nyugalmával ikszelők most mind arról álmodoznak: mi lenne, ha tényleg az ő számaikat húznák ki?

Ötöslottó
Rekordközeli az Ötöslottó eheti főnyereménye! Te kitöltötted már a szelvényedet? Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ha megnyerted az Ötöslottót, így juthatsz hozzá a pénzhez

Ha te leszel a sorsolás legszerencsésebbje, ne kezdj el rögtön teherautót bérelni! A Szerencsejáték Zrt. szigorú protokollt követ a kifizetés folyamán. 

A nyertesnek az úgynevezett „nagynyeremény-vonalat” kell felhívnia, aminek a telefonszáma a társaság honlapján és az értékesítőhelyeken is megtalálható. Itt indulhat el a nyeremény felvételének folyamata. 

– árulta el érdeklődésünkre a Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálata.

A kifizetési folyamat több lépésből áll:

  1. A telefont egy titkosított vonalon veszik fel.
  2. Egy személyes találkozó során, szigorú biztonsági intézkedések mellett ellenőrzik a szelvény valódiságát.
  3. A nyeremény kifizetése minden esetben banki átutalással történik – tehát készpénz helyett csak egy nagyon sok nullából álló sort fogsz látni a bankszámlakivonaton. 

A nyertesnek egyébként 90 napja van jelentkezni, de a legtöbben ezt már az első napokban letudják.

 

Húszezresekből épített felhőkarcoló

Ha a szerencsés nyertes nem bízna eléggé a bankokban és a teljes összeget húszezresekben kérné – ami persze biztonsági okokból lehetetlen, de játsszunk el a gondolattal – akkor komoly logisztikai kihívással nézne szembe. Egyetlen húszezer forintos bankjegy nagyjából 0,1 milliméter vastag. A 4,925 milliárd forinthoz pontosan 211 250 darab húszezresre lenne szükség. Ha ezeket egymásra pakolnánk, egy több mint 21 méter magas pénztornyot kapnánk. Ez nagyjából egy hét-nyolcemeletes panelház magasságának felel meg!

Húszezres bankjegyek
Nagy roham várható a lottózókban az Ötölottó 4 milliárd feletti várható főnyereménye miatt. A képen látható bankjegyek csak a töredéke az eheti telitalálatnak. Fotó: Andocs /  Shutterstock

Kilométeres pénzszőnyeg

Ha nem tornyot építenél, hanem inkább szőnyeget csinálnál a lottónyeremény bankjegyeiből és egymás mellé raknád a húszezreseket a rövidebb oldaluknál fogva, akkor a látvány még elképesztőbb lenne. A húszezres 15,4 centiméter hosszú. Ha a 211 ezer bankjegyet sorba rendeznéd, a pénzcsík több mint 32,5 kilométer hosszan kanyarogna. Ez azt jelenti, hogy Budapest belvárosától egészen Vácig érne a sárga bankjegyek sora!

Súlyos milliók: nem férne el a zsebedben

Felejtsd el a táskákat! Egy darab húszezres súlya körülbelül 1 gramm. 

A teljes nyeremény készpénzben tehát mintegy 211 kilogrammot nyomna.

Ekkora súlyt még egy kigyúrt testépítő is nehezen cipelne el a hátán, egy átlagos autó csomagtartóját pedig alaposan leültetné a milliárdos teher, amely ettől függetlenül valószínűleg édes lenne a nyertes számára!

 

