Így nézne ki a nappalidban az Ötöslottó gigantikus főnyeremény készpénzben!
Elképesztő, 4 milliárd 925 millió forint a tét az eheti lottósorsoláson! Ez az az összeg, amivel már nemcsak a hitelt fizetheted ki, de saját szigetet is vehetsz. De elgondolkodtál már azon, hogyan festene az Ötöslottó főnyereménye a valóságban?
Magyarországon ismét tetőfokára hágott a lottóláz. Az Ötöslottó hétvégi sorsolásán várható 4,925 milliárd forintos főnyeremény a játék történetének egyik legcsábítóbb összege. Az esélytelenek nyugalmával ikszelők most mind arról álmodoznak: mi lenne, ha tényleg az ő számaikat húznák ki?
Ha megnyerted az Ötöslottót, így juthatsz hozzá a pénzhez
Ha te leszel a sorsolás legszerencsésebbje, ne kezdj el rögtön teherautót bérelni! A Szerencsejáték Zrt. szigorú protokollt követ a kifizetés folyamán.
A nyertesnek az úgynevezett „nagynyeremény-vonalat” kell felhívnia, aminek a telefonszáma a társaság honlapján és az értékesítőhelyeken is megtalálható. Itt indulhat el a nyeremény felvételének folyamata.
– árulta el érdeklődésünkre a Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálata.
A kifizetési folyamat több lépésből áll:
- A telefont egy titkosított vonalon veszik fel.
- Egy személyes találkozó során, szigorú biztonsági intézkedések mellett ellenőrzik a szelvény valódiságát.
- A nyeremény kifizetése minden esetben banki átutalással történik – tehát készpénz helyett csak egy nagyon sok nullából álló sort fogsz látni a bankszámlakivonaton.
A nyertesnek egyébként 90 napja van jelentkezni, de a legtöbben ezt már az első napokban letudják.
Húszezresekből épített felhőkarcoló
Ha a szerencsés nyertes nem bízna eléggé a bankokban és a teljes összeget húszezresekben kérné – ami persze biztonsági okokból lehetetlen, de játsszunk el a gondolattal – akkor komoly logisztikai kihívással nézne szembe. Egyetlen húszezer forintos bankjegy nagyjából 0,1 milliméter vastag. A 4,925 milliárd forinthoz pontosan 211 250 darab húszezresre lenne szükség. Ha ezeket egymásra pakolnánk, egy több mint 21 méter magas pénztornyot kapnánk. Ez nagyjából egy hét-nyolcemeletes panelház magasságának felel meg!
Kilométeres pénzszőnyeg
Ha nem tornyot építenél, hanem inkább szőnyeget csinálnál a lottónyeremény bankjegyeiből és egymás mellé raknád a húszezreseket a rövidebb oldaluknál fogva, akkor a látvány még elképesztőbb lenne. A húszezres 15,4 centiméter hosszú. Ha a 211 ezer bankjegyet sorba rendeznéd, a pénzcsík több mint 32,5 kilométer hosszan kanyarogna. Ez azt jelenti, hogy Budapest belvárosától egészen Vácig érne a sárga bankjegyek sora!
Súlyos milliók: nem férne el a zsebedben
Felejtsd el a táskákat! Egy darab húszezres súlya körülbelül 1 gramm.
A teljes nyeremény készpénzben tehát mintegy 211 kilogrammot nyomna.
Ekkora súlyt még egy kigyúrt testépítő is nehezen cipelne el a hátán, egy átlagos autó csomagtartóját pedig alaposan leültetné a milliárdos teher, amely ettől függetlenül valószínűleg édes lenne a nyertes számára!
