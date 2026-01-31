Így születtek a most reneszánszukat élő budapesti panelházak – Galéria

Játszó gyerekek hangja visszhangzik a házak között, a száradó ruhák lobognak az erkélyeken – sokak emlékeiben így élnek a budapesti paneltelepek. Mostanra újra hatalmas lett irántuk a kereslet. Felidézzük, hogy miért és hogyan épültek fel a panelházak.

1973. Budapest III. kerület. Előtérben a Vörösvári út 102. udvara, háttérben a Vörösvári út 43-as számú panelház. Fotó: Fortepan / Borbély Mihály



A második világháború után Budapestnek gyors megoldásra volt szüksége. Az iparosítás miatt tömegek költöztek a fővárosba, miközben sok ház megsérült vagy teljesen megsemmisült. Rengetegen éltek túlzsúfolt, leromlott lakásokban. Gyorsan, olcsón és nagy mennyiségben kellett lakásokat építeni. Erre a megoldást a panelházak jelentették, az előregyártott betonelemekből gyorsan égig magasodó, több lakásos házakat tudtak felhúzni.

A ’60-as évek elején megkezdődtek az építkezések. Újpalota, Óbuda, Kispest vagy Újpest lakótelepei egyszerre jelentettek új kezdetet és modern életet.

A panelekbe költözni akkoriban előrelépés volt. Meleg víz, távfűtés, külön fürdőszoba – mindez sok család számára addig elképzelhetetlen luxusnak számított. A lakótelepek udvarain focizó gyerekek, padokon beszélgető szomszédok, közös ünnepek és hétköznapok formálták egy egész generáció emlékeit.

Ma ezek a házak már nemcsak emlékeket őriznek. A felújított homlokzatok mögött ugyanazok az alaprajzok rejtőznek, amelyek egykor otthont adtak fiatal családoknak. A felújított panellakásokra most újra nagy a kereslet a lakáspiacon.

Nézd meg te is, hogyan bújtak ki a földből és miként vették birtokba a budapesti panelházakat! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: