Több évtizede lezuhant egy ufó! 80 éves rejtélyről rántotta le a leplet a szakértő

Egy szenzációs bejelentés során egy ufószakértő kijelentette, hogy most már biztos, hogy a legendás roswelli katasztrófa, 100%-ig földönkívüli esemény volt és a megtalált űreszköz nem lehet emberi eredetű.

Ufó szállt le 80 éve közénk

Eric Davis asztrofizikus, a Pentagon feloszlatott „Fejlett Űrrepülési Fenyegetés Azonosító Program”-jának korábbi tudományos tanácsadója most előállt, hogy bebizonyítsa, igaz volt az 1947-es rejtély, amely egy világot érdekel.

Míg az amerikai kormány évtizedekig azt állította, hogy az új-mexikói Coronában találató Foster Ranchon talált roncsok nem voltak többek, egy lezuhant meteorológiai ballonnál, Davis szerint az igazság ennél sokkal inkább földöntúlibb.

Az American Alchemy podcastban az eset hitelességéről beszélve Davis nem kertelt. Elmondta, hogy meggyőződése a néhai Apollo-űrhajós Ed Mitchell és a nyugalmazott tengernagy Thomas Wilson által tartott magas szintű tájékoztatókból fakad.

„Száz százalék. Az információimat Ed Mitchelltől kaptam egy tudományos tanácsadó testületi ülésen a Pentagonban a közzétételi projektről. Wilson admirális is visszatért, és megerősítette, hogy a roswelli katasztrófa valóban megtörtént” – mondta a Daily Star szerint Davis.

Hozzátette, hogy ez nem egy ballon volt, hanem egy ismeretlen eredetű jármű, amelyről annak idején megállapították, hogy nem emberi eredetű. A kritikusok rávilágítottak már rég arra, hogy nincsenek fizikai bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a roswelli incidens katonai baklövés vagy átverés lett volna. Davist arról is faggatták, hogy a nyilvánosság miért nem látta eddig a bizonyítékokat.

A megcáfolhatatlan bizonyítékokat biztonsági okokból titkosított területen tartják. Kétségbe vonja az atomfegyverek létezését, mert nem fér hozzájuk?

Az új-mexikói helyszínnel kapcsolatos egyik legvadabb elmélet az, hogy az idegen túlélte a becsapódást és kormányzati őrizetbe vették. Az idegen lény létezésére nem látott bizonyítékot Davis, de nem vonja kétségbe, hogy egy apró szürke emberkét húztak ki a roncsok alól.