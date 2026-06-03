RETRO RÁDIÓ

Rohantak a mentők: feszítővágó kellett a négyes karambol áldozatához

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 06:05
négyes karambol mentő katasztrófavédelem

Két teherautó, egy kisfurgon és egy személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében, az 58-as kilométerszelvénynél szerdára virradóra. 

baleset, mentők
Négyes karambollal indulat szerda, rohantak a mentők (Fotó: Gé)

A hatvani hivatásos tűzoltók két embert a furgonból, egy embert pedig a személygépkocsiból emeltek ki feszítővágó segítségével. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem szerdán, hajnali fél egykor. 

 

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