Brutális kutyatámadás történt Óbudán – elszabadultak az indulatok

Súlyos kutyatámadás történt Budapest III. kerületében, a Testvérhegy környékén. Egy postást munka közben ért szörnyű támadás hétfő délelőtt.

A kutyatámadásban megsérült postáshoz mentő érkezett (Fotó: Balogh Zoltán – Képünk illusztráció)

A kutyatámadás súlyos sérüléseket okozott

A Blikk információi szerint a kutya egy családi ház udvaráról jutott ki az utcára, feltehetően egy nyitva hagyott kapun keresztül. Az állat ezután rátámadt a postásra, akit többször is megharapott a kezén és a lábán.

A támadás során a postás összeesett. A kutya tulajdonosai azonnal közbeléptek, visszazárták az állatot, majd segítséget hívtak. A közelben tartózkodó lakók szintén a sérült segítségére siettek, és értesítették a mentőket.

A helyszínre érkeztek az Óbuda-Békásmegyeri Közterület-felügyelet munkatársai is, akik a mentők megérkezéséig segítették a sérültet, valamint biztosították a területet. Az eset körülményeit jelenleg a rendőrség vizsgálja.

Kérjük a kutyatartókat, hogy fokozottan ügyeljenek kedvenceik biztonságos tartására, a kapuk és kerítések megfelelő zárására. Különösen olyan helyzetekben, amikor szolgálatot teljesítő dolgozók érkeznek a házakhoz

– hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzése végén az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet.

A poszt alatt záporoztak a kommentek, elszabadultak az indulatok. Íme néhány hozzászólás a több százból:

„Az ilyen kutyát, amelyik emberre támad, el kell altatni. Belegondolni is rossz, ha a szegény postás helyében egy gyermek lett volna az áldozat.”

„A sok «gondos gazda»! Ezekre még egy teknőst sem lehetne bízni, nemhogy egy kutyát!!! A gazdáról meg a gatyát leperelném a postás helyében, aztán meggondolná legközelebb, hogy tartja az állatait!”

„Kimagasló pénzbüntetést érdemel a kutyatartó gazda! Valamint kártérítés megfizetésére kötelezném a postás részére. Ezen kívül egy hetet kapna rá, hogy megoldja, ne tudjon kiszökni a kutya sehogy, és szúrópróba szerűen ellenőrizném nála az állattartás körülményeit.”

„Szigorítás kell egy bizonyos súly felett! Nem mindenkinek való kutya. Illetve nagyon durva bírságok is kellenek, mert nem állapot, ami van!”