Ez a két csillagjegy ma semmi esetre se hozzon fontos döntést!
Félreértés félreértés hátán. A legtöbb csillagjegy legyen ma nagyon óvatos!
Újabb nap, újabb változás. Igaz, a legtöbb csillagjegy szülötte számára nem feltétlenül kedvező ez a kedd, de ha az ember felkészülten áll elé, akkor akár jól is végződhet!
Napi horoszkóp: 2026. június 2., kedd – Az Oroszlán és a Halak csillagjegy szülötte is várjon a fontos döntéssel!
Kos
A Bak Hold leföldeli, és kicsit visszafogja a lelkesedését, de nem is baj, legalább lesz lehetősége higgadtan végiggondolni a terveit. Ha észszerű stratégiákat akar készíteni, a Holdra számíthat. Ugyanakkor nehéz lenne szórakoztatónak nevezni a mai napot napot, lévén jöhet néhány idegesítő és lélekölő feladat.
Bika
Előnyös, hogy a Hold a fegyelmezett, összpontosító és mazochista Bakban jár, ami fegyelmezetté, összpontosításra képessé és kissé mazochistává teszi önt. Ez a hét második munkanapján különösen jól jön. Vagyis ez a kedd nem lesz olyan utálatos.
Ikrek
A tegnapelőtti telihold után a mai Bak Hold leföldelt energiákat hoz. Már sokkal rendezettebbnek érzi magát, mert ez segít a gyakorlati ügyekben a napi horoszkóp szerint. Viszont figyeljen oda, mit hall, vagy kinek mit mond tovább, mert egy félreértés könnyen galibát okozhat.
Rák
Jól jön, hogy végre visszatalál egy kis stabilitáshoz. A mai nap arra jó, hogy megfogalmazza magában, mire is van igazán szüksége. De ne kapkodjon: lehet, hogy valaki nem a teljes igazságot közli önnel.
Oroszlán
A Bak Hold józanságot ad, de a Neptunusz kvadrátja egy kicsit megzavarhatja. Ne hozzon fontos döntést, ha nem biztos minden részletben, várjon pár napot, és kitisztul a kép a napi horoszkóp szerint.
Szűz
A mai nap nem a nagy kiállásoké, inkább a kis lépéseké. A munkájában előkerülhet valami zavaros vagy félreérthető helyzet – kérdezzen vissza, ha valami nem egyértelmű! Most a részleteken múlik a siker.
Mérleg
A Bak Hold önnek kifejezetten jót tesz, segít rendszerezni a gondolatait, terveit. De legyen résen: valaki lehet, hogy nem tudatosan, de félrevezeti. Most jobban jár, ha magára hallgat, és a saját feje után megy.
Skorpió
A Merkúr már víz elemű jegyben jár, de most kvadrát fényszöget zár be a Bak Holddal. Ma könnyebben meglátja, minek a végére kellene pontot tenni. Ugyanakkor lehet egy kis zavar a rendszerben – például egy téves információ. Ne higgyen el mindent elsőre!
Nyilas
Egy beszélgetés sokat tisztázhat önben, vagy akár másokkal való kapcsolatában is. De nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy elsőre látszik. Figyeljen az apró jelekre, és ne hagyja, hogy valaki a háttérből irányítsa – pláne azt ne, hogy manipulálja!
Bak
Ma a jegyébe lép a Hold, ami kedvez önnek, de kap egy kvadrátot a Merkúrtól. Már nem sodorják el annyira az érzései, viszont a napi teendők elég nyomasztóvá válhatnak. Lehet, hogy valami nem úgy van megfogalmazva, mint ahogy érti – kérjen pontosítást, mielőtt elindul egy irányba.
Vízöntő
A Hold kedden belép a fegyelmezett Bak jegyébe, ez önnek erőt, de egyben terhet is hozhat. Most a felelőssége nagyobb, mint máskor. Ne lepődjön meg, ha félreértések lassítják – türelemmel és kontrollal minden megoldható.
Halak
Kedden fontos, hogy ne ugorjon bele elsőre egy „nagyon jó lehetőségbe”. Elképzelhető, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen... Jobb, ha most óvatos. A Neptunusz miatt valami nem tiszta, és később bánná, ha elhamarkodott döntést hozna. Egy kis távolságtartás ma aranyat ér.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre