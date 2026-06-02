Ez a két csillagjegy ma semmi esetre se hozzon fontos döntést!

Újabb nap, újabb változás. Igaz, a legtöbb csillagjegy szülötte számára nem feltétlenül kedvező ez a kedd, de ha az ember felkészülten áll elé, akkor akár jól is végződhet!

Sok csillagjegyet tesztel ma az univerzum. Vagy legalábbis sokan érezhetik így (Fotó: Cinemanikor / Shutterstock)

Napi horoszkóp: 2026. június 2., kedd – Az Oroszlán és a Halak csillagjegy szülötte is várjon a fontos döntéssel!

Kos

A Bak Hold leföldeli, és kicsit visszafogja a lelkesedését, de nem is baj, legalább lesz lehetősége higgadtan végiggondolni a terveit. Ha észszerű stratégiákat akar készíteni, a Holdra számíthat. Ugyanakkor nehéz lenne szórakoztatónak nevezni a mai napot napot, lévén jöhet néhány idegesítő és lélekölő feladat.

Bika

Előnyös, hogy a Hold a fegyelmezett, összpontosító és mazochista Bakban jár, ami fegyelmezetté, összpontosításra képessé és kissé mazochistává teszi önt. Ez a hét második munkanapján különösen jól jön. Vagyis ez a kedd nem lesz olyan utálatos.

Ikrek

A tegnapelőtti telihold után a mai Bak Hold leföldelt energiákat hoz. Már sokkal rendezettebbnek érzi magát, mert ez segít a gyakorlati ügyekben a napi horoszkóp szerint. Viszont figyeljen oda, mit hall, vagy kinek mit mond tovább, mert egy félreértés könnyen galibát okozhat.

Rák

Jól jön, hogy végre visszatalál egy kis stabilitáshoz. A mai nap arra jó, hogy megfogalmazza magában, mire is van igazán szüksége. De ne kapkodjon: lehet, hogy valaki nem a teljes igazságot közli önnel.

Oroszlán

A Bak Hold józanságot ad, de a Neptunusz kvadrátja egy kicsit megzavarhatja. Ne hozzon fontos döntést, ha nem biztos minden részletben, várjon pár napot, és kitisztul a kép a napi horoszkóp szerint.

Szűz

A mai nap nem a nagy kiállásoké, inkább a kis lépéseké. A munkájában előkerülhet valami zavaros vagy félreérthető helyzet – kérdezzen vissza, ha valami nem egyértelmű! Most a részleteken múlik a siker.

Mérleg

A Bak Hold önnek kifejezetten jót tesz, segít rendszerezni a gondolatait, terveit. De legyen résen: valaki lehet, hogy nem tudatosan, de félrevezeti. Most jobban jár, ha magára hallgat, és a saját feje után megy.

Skorpió

A Merkúr már víz elemű jegyben jár, de most kvadrát fényszöget zár be a Bak Holddal. Ma könnyebben meglátja, minek a végére kellene pontot tenni. Ugyanakkor lehet egy kis zavar a rendszerben – például egy téves információ. Ne higgyen el mindent elsőre!