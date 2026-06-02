Dédnagypapa lett a Rolling Stones ikonja

A Rolling Stones legendája, Keith Richards 82 évesen dédnagypapa lett. Unokája, Ella az Instagram-oldalán, 30. születésnapja alkalmából osztotta meg az örömhírt, hogy életet adott első gyermekének, Luna nevű kislányának.

A Rolling Stones ikonja 82 éves dédnagypapa lett

Fotó: Jerzy Bednarski

Ella egy fűben fekvő, édes fotót tett közzé, amin a kislány mellette fekszik. A bejegyzéshez ezt írta:

30! A legjobb születésnap eddig a kislányunkkal, Lunával.

Az új jövevényt arisztokrata barátjával, a 31 éves fotós Sascha von Bismarckkal együtt köszöntötte. Sascha Kate Moss exbarátjának, a 39 éves Nikolai von Bismarcknak az öccse, Ella pedig az ikonikus modellt, Kate-et is a keresztanyjának tekintheti.

Számos híresség sietett gratulálni a családnak, köztük Diana hercegnő unokahúga is, Lady Kitty Spencer, aki így kommentálta: „Mennyei! Boldog születésnapot és hatalmas gratulációkat, szerelmem”. Valamint Daphne Guinness is, a híres sörgyártó dinasztia leszármazottja, aki így írt: „Boldog születésnapot, annyira édes!”

Keith Richardsnak összesen öt gyermeke született: az 56 éves Marlon, aki Ella édesapja, az 54 éves Angela, a 41 éves Theodora, a 39 éves Alexandra, valamint Tara, aki 1976-ban, kéthónapos korában tragikus módon hirtelen csecsemőhalálban hunyt el. Összesen nyolc unokával büszkélkedhet, de Ella az első, aki szülő lett.

A rocker márciusban - amikor Ella először jelentette be a terhességét egy fekete-fehér fotóval az Instagram-oldalán - jókívánságait küldte neki: „Szeretettel gondolok rátok, és alig várom, hogy üdvözölhessem az első dédunokámat!”

Ella korábban már adott ízelítőt abból, hogy milyen Keith nagypapaként: „A nagyapám régen a nagymamám ruháit viselte, ő pedig az övéit. A családom nagy része kissé bolond, őrült vagy furcsa. Az egész családom őrült kreatívokból áll. Senki sem tudós. Mindenki vad és szabadszellemű.”

Ella azt is kihangsúlyozta, hogy a rocker valójában sokkal szégyenlősebb, mint azt az emberek gondolnák – számolt be róla a Daily Star.