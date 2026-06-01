„Az elmúlt napokban rejtőzködtem, de az van, hogy...” – Ördög Nóra férje lelépett

Miközben a felesége a világ túloldalán dolgozott a 2026-os Ázsia Expresszen, addig Nánási Pál vigyázott a gyerekekre és vitte a balatoni üzletet. Ám most, hogy Ördög Nóra hazatért, végre a férjre is ráfért egy kis feltöltődés. Némi szünet után most két videóval is jelentkezett a népszerű fotós.

Ördög Nóra és férje külön utakon. Míg a feleség itthon dolgozik, a férj Olaszországban motorozik

Az elmúlt napokban rejtőzködtem, de az van, hogy eljöttem motorozni Olaszországba pár napra, Szardíniára és most egy olyan eseménybe botlottunk totál véletlenül itt, ahogy a hegyek között jöttünk-mentünk, hogy gyorsan glancba vágtuk magunkat. Ezt nézzétek!

– mondta az Instagram-oldalán bejelentkező Nánási Pál, aki egy 450 fős lagzi előkészületeibe csöppent San Pantaleóban. A látvány magáért beszél, a népszerű fotós pedig egy sor finom részletre is felhívta a figyelmet. Sőt, a feleségéhez is szólt a videón keresztül:

Nóra! Üzenem, hogy ha még lesz esküvőnk, akkor valami ilyesmi. (...)

Majd belátta, hogy amit kért, az bizony nem igazán kivitelezhető, így hozzátette: „Esélytelen”.

Ilyet még nem láttam. Nyilvános esküvői vacsora. Jó helyen, jókor

– írta a videó mellé Nánási Pál.

Ördög Nóri férje egyébként nem bírta ki, este is bejelentkezett a nem mindennapi helyszínről. „Alakul a buli” – írta, s valóban, már szólt a zene, megérkezett a vendégsereg, égtek a fények. Íme: