Gyere haza, Nóra! Elég már a műsorból! – Ördög Nórinak üzent Nánási Pál
Így reagált a műsorvezető férje szavaira. Ördög Nóri három jelet küldött.
Őszinteségi roham tört rá Nánási Pálra. A fotós ráadásul az Instagram-oldalára írta ki, a gondolatait, érzéseit. Egyedül volt, s így jutott el a sao paolói sísánc háztól a mazsolán át a feleségéig. Ez így érdekes gondolatmenetnek tűnhet, pedig végigolvasva van benne logika. És érzelem. Rengeteg érzelem. Az Ázsia Expressz 2026-os évadát forgató Ördög Nóri nem is hagyta válasz nélkül gyermekei apjának sorait.
Ördög Nóri emojikkal üzent a férjének
Na jó... a gyerekek alszanak, a Nóri Brazíliában van, én meg szerintem még jetlag-elek. Ez a kép is Sao Paolo. Az elhanyagolt sísánc ház. Pedig olyan izgalmas ötlet. Valaki újítsa fel! De hoppá! Lehet, hogy nem is kell. Vannak dolgok, amiket talán nem is kell renoválni. Jó úgy, ahogy van. Megfáradva, megrottyanva. A mazsola is finom, bár sokan nem szeretik. Az aszalt szilváról nem is beszélve. Attól még be is lehet f*sni. De a rohadás is sokszor finom és szép is. Most például rohadtul hiányzik a szép kis feleségem. Gyere haza, Nóra! Elég már a műsorból!
– írta feleségének Nánási Pál.
Ördög Nóra az alábbi három, több jelentésű emojival válaszolt: 😂❤️🙌
Íme a sao paolói sísánc ház. Innen jutott el felesége hiányáig Nánási Pál:
