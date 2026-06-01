15 éve él vérrákkal a nő, ezt üzente a többi daganatos betegnek

Közel 15 évvel ezelőtt vérrákot diagnosztizáltak egy nőnél. A búvárkodás szerelmese elárulta, hogy vészelte át ezt a nehéz időszakot életében.

Vérrákkal diagnosztizálták, az élete már sosem lesz a régi

A vérrák megváltoztatta életét, most másoknak segít

Egy nyugdíjas ápolónőt és ügyvédet, Julia Pallentinónál 2011-ben, 64 éves korában diagnosztizáltak mielóma multiplexet. Ez a betegség gyakran károsítja a csontokat, a veséket és az immunrendszert.

A most 79 éves nő elárulta, annak idején azért fordult orvoshoz, mert szörnyen fájt a háta.

Volt egy MRI-vizsgálatom, és az eredmények szerint egy »valószínűleg rosszindulatú« daganat volt a gerincemben, ami rémisztő volt

– idézi szavait a People.

Hozzátette, hogy minden nyomasztotta és ijesztőnek tűnt a diagnózis, a rák szó hallatán nem is érezte azt, hogy a jelenben lenne. Szerinte nem gondol az ember elsőre ilyen nagy bajra. Ráadásul az elején az interneten olvasott utána a betegségének, ami csak fokozta szorongását.

„A világhálón akkoriban elérhető információk szerint az emberek ezzel a betegséggel csak három-öt évig éltek, és elkezdtem olvasni az őssejt-transzplantációkról és a nehéz kezeléseken átesett emberekről. Nyomasztó volt, és őszintén szólva nagyon ijesztő”

– mesélte az ötszörös anya, és 12-szeres nagymama. Hozzátette: később kiderült, hogy az olvasott információk nagy része elavult volt. Miután megbízható forrásokból és szervezetektől infromálódott, megváltozott a gondolkodásmódja is. Megnyugtatta a tény, hogy az utóbbi időben jelentős fejlődés történt a betegségével kapcsolatos kezelések terén, ráadásul egy betegoktatási fórum segített neki kapcsolatba lépni más, hasonló betegséggel élő emberekkel.

Julia azt tanácsolja más betegeknek, hogy legyenek körültekintőek azzal kapcsolatban, honnan tájékozódnak.

Keress megbízható oldalakat, országos szervezeteket, szakértőket és támogató csoportokat! Ne hagyatkozz a véletlenszerű internetes keresésekre, mert az elavult információk szükségtelen félelmet kelthetnek

– mondta.

Hangsúlyozta, neki rengeteget segített, hogy megismerte a kezelési tervét, ráadásul a Nemzetközi Myeloma Alapítvány és egyéb fontos szervezetek hitelessége szintén jelentősen megkönnyítette a betegségével való szembenézése útját. A nyugdíjas nő arra biztatja a sorstársait: ne féljenek támogató csoportokhoz fordulni, még akkor sem, ha nem szeretnének csatlakozni hozzájuk. Annak idején ő is szörnyen ijesztőnek és kilátástalannak látta a jövőjét, de most több, mint egy évtizeddel később már családjával utazgat és éli az életét.