Dráma Székesfehérváron: él a romok alá temetett ember

Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a kiszabadítására érkező mentők kapcsolatban állnak vele – írta Cser-Palkovics András polgármester hétfőn a Facebookon.

Hatalmas omlás Székesfehérváron: folyik a romok alá szorult ember mentése

Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Hatalmas omlás Székesfehérváron: folyik a romok alá szorult ember mentése

Cser-Palkovics András a balesetről a Facebookon azt írta: arról kapott tájékoztatást, hogy a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult.

A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Bízik benne, hogy a szakemberek gyorsan sikerrel járnak. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok – tette hozzá.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei megkezdték a mentési munkálatokat, továbbá a mentés segítése érdekében a helyszínre érkeztek a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársai is.