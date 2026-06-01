Dráma Székesfehérváron: él a romok alá temetett ember

Nemrég jött. Összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron hétfőn, egy ember a romok alá szorult – tudta meg az MTI.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 14:53
Módosítva: 2026.06.01. 15:07
székesfehérvár épület épületomlás

Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a kiszabadítására érkező mentők kapcsolatban állnak vele – írta Cser-Palkovics András polgármester hétfőn a Facebookon.

Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Cser-Palkovics András a balesetről a Facebookon azt írta: arról kapott tájékoztatást, hogy a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult.

A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Bízik benne, hogy a szakemberek gyorsan sikerrel járnak. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok – tette hozzá.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei megkezdték a mentési munkálatokat, továbbá a mentés segítése érdekében a helyszínre érkeztek a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársai is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
