Kegyetlenül támadják a nőt arcfelvarrása miatt: „Ezt egy törökországi kebabosnál csináltattad?”

Az 54 éves Deirdre McCarthy úgy döntött, hogy a menopauza után tesz valamit önmagáért, és egy jelentős esztétikai beavatkozással próbálja visszanyerni fiatalos önbizalmát. Bár elégedett az arcfelvarrás eredménnyel, a közösségi médiában nem mindenki fogadta pozitívan a döntését.

Az 54 éves nő régóta gondolkozott az arcfelvarráson, majd külföldön vágott bele

Az arcfelvarrásra Törökországban került sor

A nő közel 6000 fontot (2,5 millió forint) költött egy összetett arcfiatalító műtétsorozatra Törökországban, amely állítása szerint mintegy 46 ezer fontba (18,7 millió forint) fájt volna az Egyesült Királyságban.

Deirdre és 35 éves lánya, Ciara hónapokon át kutatták a lehetőségeket, mielőtt kiválasztották volna az isztambuli klinikát. A nő végül 2026 áprilisában utazott Törökországba, ahol egyetlen, ötórás műtét során mélyplasztikás arc- és nyakfelvarrást, valamint felső és alsó szemhéjműtétet is elvégeztek rajta.

A beavatkozás után Deirdre nem próbálta eltitkolni a felépülés nehezebb pillanatait sem. A gyógyulás folyamatát napról napra dokumentálta a TikTok-oldalán, ahol rengeteg követőt gyűjtött össze.

Bár a műtétet követően a nyaka megduzzadt, és kisebb csomók is kialakultak rajta, ezek idővel eltűntek. Deirdre szerint a felépülése összességében nagyszerűen alakult, és egyáltalán nem bánta meg a döntését. A videók azonban heves reakciókat váltottak ki az interneten. Sok követő támogatta és bátorította a nőt, míg mások megbotránkoztak gyógyuló arcán vagy nem értettek egyet azzal a döntésével, hogy elvégezze a plasztikai műtétet. Egyesek egész odáig mentek, hogy megkérdezték a nőtől, hogy egy kebabétteremben csinálták-e műtétjét.

Nem tudom, hogy sajnálnom kellene-e vagy nevessek, miért tennéd ezt?

– írta egy felhasználó egyik videója alatt.

A negatív hozzászólások ellenére Deirdre sosem kételkedett döntésében. Elmondása szerint ismerősei tudták, hogy akar egy arcfelvarrást, miután 15 éve egy baleset során megsérült arca, majd a rossz szokások is nyomot hagytak testén. Nem hagyja, hogy az internetes trollok elvegyék a kedvét. Szerinte a legtöbb visszajelzés pozitív volt, és továbbra is úgy érzi, hogy a műtét az egyik legjobb döntés volt, amit önmagáért hozott – írja a Mirror.